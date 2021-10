सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी हैं। वे कुछ भी शेयर करती हैं तो वह देखते ही देखते वायरल हो जाता है। इस बार उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शादी के वीडियो शेयर किए हैं।

क्रिकेट की दुनिया के भगवान सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहती हैं। उनकी एक भी तस्वीर आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। आज उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ शॉर्ट वीडियो शेयर किए। इसमें उनका एक अलग लुक सामने आया है और उन्होंने लिखा है कि शादी का केक काटने का समय आ गया।

दरअसल सारा ने अपनी किसी दोस्त की शादी समारोह में शिरकत की। उस समारोह में ही सारा का ये अलग अवतार देखने को मिला। उन्होंने अपनी स्टोरी पर एक फोटो लगाई जिसमें अपनी दोस्त के शादीशुदा जोड़े की फोटो शेयर की और उन्हें बधाई दी।

दूसरी स्टोरी में सारा ने एक शॉर्ट वीडियो डाला जिसमें वे अपनी अन्य दोस्तों के साथ दिखीं। इस वीडियो पर उन्होंने लिखा ब्राइड स्क्वॉड यानी दुल्हन का गुट।

तीसरी स्टोरी में सारा तेंदुलकर ने अपना लुक शेयर करते हुए शॉर्ट वीडियो डाला। इस लुक में सारा बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने इस लुक में डार्क ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी है।

सारा तेंदुलकर ने शेयर की पहली और दूसरी स्टोरी में ये फोटो (स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम सारा तेंदुलकर स्टोरी)

सारा तेंदुलकर ने अपनी चौथी स्टोरी में एक ब्लैक एंड व्हाइट शॉर्ट वीडियो शेयर किया। इसमें सारा अपने फोन से सेल्फी लेते नजर आ रही हैं। इसमें सारा ने चमकीली ड्रेस पहन रखी है। उन्होंने इसमें अंग्रेजी में लिखा कि, अब यह करते हैं। शादी का केक काटने का समय आ गया है (Let do this…time to burn off all wedding cake)।

सारा तेंदुलकर ने शेयर की तीसरी और चौथी स्टोरी में ये फोटो (स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम सारा तेंदुलकर स्टोरी)

आपको बता दें सारा तेंदुलकर अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होती हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें मुंबई के सांटाक्रूज में एक क्लीनिक के बाहर भी स्पॉट किया गया था। जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थीं। इन फोटोज में सारा ने ब्लू जींस, ब्लैक जैकेट के साथ हैंडबैग भी कंधे पर डाला हुआ था।

इससे पहले सारा ने अपने जिम लुक को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उनके इस लुक पर फैंस तो फिदा हुए ही साथ ही बॉलीवुड के गलियारों में भी उनकी वह तस्वीरें चर्चा का विषय बनीं थीं।

उस पोस्ट पर न्यूट्रिशनिस्ट, म्यूजिशियन, कोच, सोशल मीडिया इनफ्लूयंसर तक ने कमेंट्स किए और अपने रिएक्शन दिए थे। सारा इन तस्वीरों में जिम आउटफिट में नजर आ रही थीं।