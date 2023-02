SA20: ऑक्शन में अनसोल्ड रहे टेंबा बावुमा पर काव्या मारन की Sunrisers मेहरबान; उधर, CSK की टीम ने ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर को जोड़ा अपने साथ

Temba Bavuma in SA20: साउथ अफ्रीका की टी20 लीग में टेंबा बावुमा अनसोल्ड रह गए थे। उन्हें अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने साथ जोड़ा है।

Temba Bavuma in SA20: साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा। (फोटो – एपी)

