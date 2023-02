SA20: टी20 इंटरनेशनल में लगातार 2 शतक लगाने वाले बल्लेबाज ने जड़ा ऐसा छक्का गायब हो गई गेंद, फाइनल में पहुंची ऋषभ पंत की टीम; देखें Video

Pretoria Capitals VS Paarl Royals: पाल रॉयल्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन बनाए। पार्ल रॉयल्स की पूरी टीम 19 ओवर में 124 रन पर ऑलआउट हो गई।

रिले रोसौव ने SA20 में पार्ल रॉयल्स के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 56 रन की पारी खेली। (सोर्स-Instagram @sa20_league और वीडियो स्क्रीनशॉट)

