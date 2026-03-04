टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डिकॉक ने पहले ही ओवर में मैट हेनरी को छक्का जड़कर खाता खोला, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। डिकॉक दूसरे ओवर में ही आउट हो गए। ऑफ स्पिनर कोल मैककॉन्ची ने उन्हें आउट किया। डिकॉक ने आउट होने से एक गेंद पहले चौका जड़ा था।

डिकॉक ने अगली गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की। मिडऑन पर तैनात लॉकी फर्ग्यूसन ने उनका कैच लपका। डिकॉक 8 गेंद पर 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 10 रन बनाकर आउट हुए। डिकॉक इस टूर्नामेंट में चौथी बार ऑफ स्पिनर की गेंद पर आउट हुए। ईडन गार्डन में भी उनका रिकॉर्ड काफी खराब है।

ऑफ स्पिनर के खिलाफ डिकॉक का प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में क्विंटन डिकॉक ने ऑफ स्पिनर के खिलाफ काफी खराब प्रदर्शन किया है। उन्होंने 44 गेंद पर 54 रन बनाए हैं। औसत 13.5 का है। स्ट्राइक रेट 122.72 का है। डिकॉक 4 बार आउट होने के अलावा 20 डॉट गेंद खेले हैं।

ईडन गार्डन में क्विंटन डिकॉक का प्रदर्शन

ईडन गार्डन में क्विंटन डिकॉक का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। डिकॉक ने 10 पारी में 9.5 के औसत से 95 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 110.46 का है। सर्वोच्च स्कोर 28 है। डिकॉक का आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ प्रदर्शन काफी खराब रहा है।

साउथ अफ्रीका के 2 गेंद पर 2 विकेट गिरे

कोल मैककॉन्ची ने क्विंटन डिकॉक के बाद अगली ही गेंद पर रयान रिकेल्टन को पवेलियन भेजा। साउथ अफ्रीका ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 48 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कीवी टीम की प्लेइंग 11 में ईश सोढ़ी की जगह जेम्स नीशम को मौका मिला। साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में 3 बदलाव हुए। कगिसो रबाडा, मार्को यानसेन और केशव महाराज की वापसी हुई।

