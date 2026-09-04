साउथ अफ्रीका ने त्रिकोणीय टी20 सीरीज के छठे मैच में शुक्रवार (4 सितंबर) को नामीबिया को 11 रनों से हरा दिया। नामीबिया ने 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की हालत खराब कर दी थी। ओपनर जान फ्राइलिंक और लोरेन स्टीनकैंप के बीच 119 रनों की साझेदारी से नामीबिया एक समय मजबूत स्थिति में था। फ्राइलिंक के आउट होने के बाद कप्तान गेरहार्ड इरास्मस क्रीज पर आए, लेकिन उनकी धीमी पारी नामीबिया की हार का कारण बन गई।

नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। साउथ अफ्रीका ने ओपनर ल्हुआन-ड्रे प्रीटोरियस की शतकीय और कॉनर एस्टरहुइजन ने अर्धशतकीय पारी के दमपर 20 ओवर में 4 विकेट पर 228 रन बनाए। प्रीटोरियस ने 53 गेंद पर 5 चौके और 8 छक्के की मदद से 101 रन बनाए। एस्टरहुइजन ने 40 गेंद पर 8 छक्के और 6 चौके की मदद से 88 रन बनाए। इसके जवाब में नामीबिया 20 ओवर में 3 विकेट पर 217 रन ही बना पाया।

प्रीटोरियस-एस्टरहुइजन की 156 रनों की साझेदारी

प्रीटोरियस और एस्टरहुइजन के बीच पहले विकेट के लिए 11.3 ओवर में 156 रनों की साझेदारी हुई। डेवाल्ड ब्रेविस ने 3 और रुबिन हरमन ने 26 रन बनाए। ईथन बॉश और जॉर्डन हरमन ने 1-1 रन बनाए। नामीबिया के लिए जान बाल्ट ने 2 विकेट लिए। गेरहार्ड इरास्मस और रूबेन ट्रम्पेलमैन 1-1 विकेट लिए।

गेरहार्ड इरास्मस ने 26 गेंद पर 30 रन बनाए

नामीबिया के लिए लौरेन स्टीनकैंप 44 गेंद पर 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 61 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। जान फ्राइलिंक 36 गेंद पर 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 72 रन बनाए। गेरहार्ड इरास्मस ने 26 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 30 रन बनाए। जेजे स्मिथ ने 4 गेंद पर 9 और रूबेन ट्रम्पेलमैन ने 10 गेंद पर 21 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए नकोबानी मोकोएना ने 2 विकेट लिए। एंडिले सिमेलेन ने 1 विकेट लिया।

नामीबिया बाहर

नामीबिया इस हार के साथ फाइनल की रेस से बाहर हो गई। 4 मैच में उसके 2 अंक थे। उसने एक मैच में साउथ अफ्रीका को हराया। साउथ अफ्रीका 6 और जिम्बाब्वे 4 अंक के साथ फाइनल में पहुंच गई। त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल मुकाबला रविवार (6 अगस्त) को खेला जाएगा।

ये हैं 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

भारतीय क्रिकेट के लिए 2026 में सबसे ज्यादा रन विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन ने बनाए हैं। इशान किशन ने 27 पारियों में 986 रन बनाए हैं। शुभमन गिल ने 12 पारियों में 761 रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर ने 19 पारियों में 530 रन बनाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।