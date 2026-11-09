इंग्लैंड ने सोमवार (9 नवंबर) को साउथ अफ्रीका दौरे पर तीन टेस्ट मैचों के दौरे के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। जो रूट की कप्तानी वाली इस टीम के साथ नए हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। जैकब बेथेल घुटने की चोट से उबरने के बाद टीम में लौट आए हैं। उन्हें यह चोट भारत के खिलाफ इंग्लैंड की वनडे सीरीज के दौरान लगी थी।

शोएब बशीर को टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि इंग्लैंड ने अनकैप्ड बाएं हाथ के स्पिनर लियाम पैटरसन-व्हाइट को टीम में शामिल किया है। उन्हें काउंटी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है, जहां वे डिवीजन वन में स्पिनरों के बीच सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। 25.11 के औसत से 42 विकेट लिए।

पैटरसन-व्हाइट ने 184 विकेट लिए हैं

28 वर्षीय पैटरसन-व्हाइट ने अपने अब तक के फर्स्ट-क्लास करियर में 75 मैचों में 33.40 के औसत से 184 विकेट लिए हैं। शोएब बशीर को इंग्लैंड लायंस की रेड-बॉल टीम में जगह दी गई है। इंग्लैंड लायंस की रेड-बॉल और व्हाइट-बॉल दोनों टीमें 26 नवंबर से 21 दिसंबर तक साउथ अफ्रीका का दौरा करेंगी।

ओली पोप भी बाहर

ओली पोप को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है। वह पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का हिस्सा थे। हालांकि, उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। उन्हें चोटिल जैकब बेथेल की जगह एक अतिरिक्त बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया था। वह भी इंग्लैंड लायंस की रेड-बॉल टीम का हिस्सा हैं।

साउथ अफ्रीका से टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम

जो रूट (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सोनी बेकर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, एमिलियो गे, डैन लॉरेंस, लियाम पैटरसन-व्हाइट, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जोश टंग।

वेस्टइंडीज-बांग्लादेश दूसरे टेस्ट के बाद WTC अंक तालिका

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच सोमवार, 9 नवंबर को आखिरी दिन ड्रॉ समाप्त हुआ। मैच ड्रॉ होने के बाद बांग्लादेश को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026-27 अंक तालिका में नुकसान हुआ। किसी टीम की रैंकिंग तो नहीं बदली, लेकिन बांग्लादेश का पीसीटी 47.62% से 45.83% हो गया। पूरी खबर पढ़ें।