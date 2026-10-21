साउथ अफ्रीका दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे टेस्ट मैच में बुरी फंसती नजर आ रही है। सीरीज का पहला मुकाबला 214 रन से जीतने के बाद कंगारू टीम दूसरे टेस्ट मैच में पहली पारी में 99 रन पर ही ढेर हो गई। उसके बाद फॉलोऑन खेलते हुए चौथे दिन के अंत तक पूर्व टेस्ट चैंपियन ने मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन के खिलाफ 4 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं।

आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका ने पहली पारी 425 रन पर घोषित की थी। ऑस्ट्रेलिया के 99 रन पर ढेर होने के बाद उसके 326 रन की बढ़त मिली और उसने कंगारू टीम को फॉलोऑन भी खिलाया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनर ट्रेविस हेड ने चौथे दिन के अंत तक लड़ाई जारी रखी है। हेड 87 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं।

पोर्ट एलिजाबेथ (Gqeberha) में खेले जा रहे इस मैच में शुरुआती डेढ़ दिन का खेल बारिश के कारण नहीं हो पाया था। उसके बाद मेजबान अफ्रीकी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने 40 रन पर ही चार विकेट और 92 रन पर आधी टीम के विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान टेम्बा बावुमा (179), मार्को यानसेन (85) और साइमन हार्मर (82) ने पारी को संभाला था।

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में भी खराब शुरुआत

ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 42.3 ओवर खेलते हुए 99 रन पर ही ढेर हो गई थी। मार्को यानसेन ने बल्ले के बाद गेंद से भी कमाल दिखाया था और पांच विकेट झटके थे। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने फॉलोऑन खेलते हुए फिर शुरुआत खराब की। निक मैडिंसन 8 रन पर कगिसो रबाडा का शिकार बने।

उसके बाद मार्नस लाबुशेन (39) ने हेड का साथ निभाया और दूसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 92 रन की साझेदारी हुई। फिर रबाडा और हार्मर ने अगले 50 रन में ऑस्ट्रेलिया को तीन झटके दे दिए। मैट रेनशॉ 11 और ब्यू वेबस्टर 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कगिसो रबाडा और साइमन हार्मर ने 2-2 विकेट अब तक लिए हैं।

ऑस्ट्रेलिया पर मंडरा रहा हार का खतरा

तीन मैचों की सीरीज में अभी कंगारू टीम 1-0 से आगे है। अब दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए जल्दी 5वें दिन 6 विकेट चाहिए हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर 170 रन और बनाती है तो पारी की हार ही टाल पाएगी। मैच बचाने के लिए उसे आखिरी दिन अपने बचे हुए 6 विकेट गिरने से बचाने होंगे। दिन के अंत तक ट्रेविस हेड 87 और स्कॉट बोलैंड 23 गेंद खेलकर 2 रन बनाकर नाबाद थे। स्टीव स्मिथ पहली पारी में चोटिल हुए थे, वह बल्लेबाजी कब करते हैं और कितनी करते हैं यह भी देखना दिलचस्प होगा।

Proteas bowlers set the tone as the second #WTC27 Test heads towards an exciting conclusion 🍿



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SA vs AUS: यानसेन के 5 विकेट, 99 पर ढेर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ने दिया फॉलोऑन; 326 रन से आगे प्रोटियाज

साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहली पारी के आधार पर 326 रन की बढ़त मिल गई है। साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 425 रन बनाकर घोषित की थी। जवाब में कंगारू टीम 99 रन पर ही ढेर हो गई और फॉलोऑन भी नहीं बचा सकी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





