साउथ अफ्रीका के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में से एक टेम्बा बावुमा ने अपने 68वें मुकाबले में करियर का पांचवां टेस्ट शतक लगाया है। बतौर कप्तान यह उनका चौथा टेस्ट शतक आया है। साउथ अफ्रीका में पहले अक्सर एक वेन्यू पोर्ट एलिजाबेथ सुनाई देता था, अब इसका नाम जीक्यूबेरहा (Gqeberha) हो चुका है। बावुमा इस मैदान पर टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले पहले अफ्रीकी कप्तान बने हैं।

1992 में भारत के खिलाफ इसी मैदान पर साउथ अफ्रीका के लिए बतौर कप्तान केप्लेर वसेल्स ने नाबाद 95 रन बनाए थे। उसके बाद अब टेम्बा बावुमा ने 34 साल बाद उनका रिकॉर्ड तोड़ा और पहला शतक भी बतौर अफ्रीकी कप्तान यहां लगा दिया। साउथ अफ्रीका की टीम एक समय इस मैच में 40 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। फिर बावुमा ने शतकीय पारी खेलते हुए टीम को संभाला।

टेम्बा बावुमा ने पांचवें विकेट के लिए रियान रिकल्टन के साथ 52, 7वें विकेट के लिए मार्को यानसेन के साथ 132 रन जोड़े। यानसेन ने 100 गेंद पर 85 रन की अच्छी पारी खेली। खबर लिखे जाने तक बावुमा 130 रन बनाकर खेल रहे थे। सीरीज के दूसरे टेस्ट का यह तीसरा दिन है। वहीं पहला और दूसरा आधा दिन बारिश की भेंट चढ़ गया था। तीन मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है और पहला मैच 214 रन से जीता था।

मिचेल स्टार्क ने पूरे किए 450 विकेट

ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपने 109वें टेस्ट मैच में 450 विकेट पूरे किए। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं। वहीं ओवरऑल पूरी दुनिया में वह 450 टेस्ट विकेट लेने वाले 10वें गेंदबाज बने हैं और 5वें तेज गेंदबाज बने हैं।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

खिलाड़ी मैच पारियां विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट 10 विकेट मुथैया मुरलीधरन (आईसीसी/श्रीलंका) 133 230 800 9/51 22.72 2.47 55.04 45 67 22 शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया) 145 273 708 8/71 25.41 2.65 57.49 48 37 10 जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड) 188 350 704 7/42 26.45 2.79 56.87 32 32 3 अनिल कुंबले (भारत) 132 236 619 10/74 29.65 2.69 65.99 31 35 8 स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड) 167 309 604 8/15 27.68 2.97 55.79 28 20 3 नाथन लायन (ऑस्ट्रेलिया) 144 267 573 8/50 30.26 2.94 61.72 26 24 5 ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) 124 243 563 8/24 21.64 2.49 51.95 28 29 3 रविचंद्रन अश्विन (भारत) 106 200 537 7/59 24.00 2.83 50.73 25 37 8 कर्टनी वॉल्श (वेस्टइंडीज) 132 242 519 7/37 24.44 2.53 57.84 32 22 3 मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) 109* 209 450 7/58 26.22 3.43 45.86 21 19 4

(आंकड़ों का सोर्स- क्रिकइंफो)

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