तेज गेंदबाज ओटनील बार्टमैन फर्स्ट-क्लास सीजन के पहले मैच में बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से साउथ अफ्रीका की टीम से बाहर हो गए हैं। बार्टमैन ने शनिवार (12 सितंबर) को डॉल्फिंस के लिए सिर्फ पांच ओवर फेंके और दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं की। उनके रिहैबिलिटेशन का समय तय करने के लिए उनका आगे इलाज होगा।

मार्को यानसेन के जुड़वा भाई डुआन यानसेन को टीम में मौका मिला है। वह अभी नामीबिया में साउथ अफ्रीका की सेकंड-स्ट्रिंग टीम के साथ हैं। बार्टमैन इस से बाहर होने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले कगिसो रबाडा भी हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण वनडे के लिए उपलब्ध नहीं थे।

बार्टमैन को टेस्ट टीम में भी चुना जा सकता है

सीएसए ने रबाडा के ठीक होने का अनुमानित समय नहीं बताया है। 9 अक्टूबर को शुरू होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता पर फैसला करेगा। बार्टमैन को टेस्ट टीम में भी चुना जा सकता है, क्योंकि गर्मियों में साउथ अफ्रीका को आठ टेस्ट मैचों में गेंदबाजी विकल्प की जरूरत होगी।

डुआन यानसेन का शानदार प्रदर्शन

यानसेन भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों के लिए साउथ अफ्रीका की टीम में चुने गए हैं, जिन्होंने उसी मैच में सात विकेट लिए थे जिसमें बार्टमैन घायल हुए थे। डुआन यानसेन नामीबिया में टी20 ट्राई-सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इसमें जिम्बाब्वे तीसरी टीम थी। उन्होंने दो वनडे मैचों में पांच विकेट लिए थे। उन्हें तीसरे मैच के लिए आराम दिया गया है, जो रविवार को होगा।

साउथ अफ्रीका की टीम

टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, एडेन मार्कराम, क्विंटन डीकॉक, टोनी डी जोरजी, डेविड मिलर, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनील बार्टमैन, गेराल्ड कोएत्जी, ब्योर्न फोर्टुइन, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसेन, केशव महाराज।

ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान हो गया। गेराल्ड कोएट्जी को 16 सदस्यों वाली टीम में चुना गया है। कागिसो रबाडा और नंद्रे बर्गर के न होने से साउथ अफ्रीका का पेस अटैक कमजोर पड़ गया है। पूरी खबर पढ़ें।