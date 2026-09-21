तेज गेंदबाज जैक एडवर्ड्स साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल होने के बाद वनडे में डेब्यू करने के करीब हैं। ऑलराउंडर अभी भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया ए टीम के साथ पुडुचेरी में हैं। यहां से डरबन जाएंगे। गुरुवार को पहला वनडे है। वह इंडिया ए के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के चार दिन के मैच की तैयारी कर रहे थे। तेज गेंदबाज बिली स्टेनलेक जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान साइड स्ट्रेन के बाद सीरीज से बाहर हो गए हैं।

स्टेनलेक अपने पांचवें ओवर के बीच में चोटिल हो गए। ऑस्ट्रेलिया लौटने के बाद उनका स्कैन होगा। इस बीच स्पेंसर जॉनसन को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन वनडे में से दो में खेलने के बावजूद टीम से रिलीज कर दिया गया है। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को चोट नहीं लगी है, लेकिन मैनेजमेंट को लगा की साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उनकी जरूरत नहीं होगी। वह अगले महीने पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया ए टीम से तीन 50-ओवर के मैच के लिए जुड़ेंगे।

पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया की टीम से जुड़ेगे

जॉनसन 18 महीने के अंतराल के बाद वनडे क्रिकेट में लौटे और रविवार को जिम्बाब्वे पर ऑस्ट्रेलिया की रोमांचक जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दो विकेट लिए और आखिरी विकेट के लिए 27 रन की साझेदारी में योगदान दिया। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क डरबन में ऑस्ट्रेलियी की टीम से जुड़ेगे। नाथन एलिस, जोश हेजलवुड और जेवियर बार्टलेट दूसरे पेस ऑप्शन होंगे। वनडे मैच 24, 27 और 30 सितंबर को डरबन, जोहान्सबर्ग और पोटचेफस्ट्रूम में खेले जाएंगे।

हैंड्सकॉम्ब होंगे इंडिया ए के खिलाफ चार-दिवसीय मैच में कप्तान

इस बीच, पीटर हैंड्सकॉम्ब मंगलवार को इंडिया ए के खिलाफ पहले चार-दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ए की कप्तानी करेंगे। नाथन मैकस्वीनी कप्तानी के एक संभावित विकल्प होते, लेकिन उनके अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देने के लिए जिम्मेदारी नहीं दी गई। 35 साल के हैंड्सकॉम्ब को अगले जनवरी और फरवरी में होने वाली बॉर्डर-गावस्कर सीरीज को ध्यान में रखते हुए दौरे के लिए शामिल किया गया है।

सैम कोनस्टास और कैंपबेल केलावे ओपनर

एडवर्ड्स के अब उपलब्ध नहीं होने के कारण लियाम स्कॉट नंबर 7 पर ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। सैम कोनस्टास और कैंपबेल केलावे बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे, जबकि दोनों ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी और कोरी रोचिचियोली तेज गेंदबाज फर्गस ओ’नील और ब्रेंडन डॉगेट के साथ खेलेंगे।

जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया उलटफेर से बचा

ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे में 1 विकेट से हराया। जिम्बाब्वे ने 8 विकेट पर 271 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 49.5 ओवर में 9 विकेट पर 272 रन बना लिए। पूरी खबर पढ़ें।