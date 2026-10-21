साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के चौथे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 99 रन ही सिमट गई। मार्को यानसेन ने बल्ले से कमाल करते हुए 85 रन बनाने के बाद गेंद से जलवा बिखेरा और 5 विकेट झटके। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी 425/9 पर घोषित की थी और अब उसे 326 रन की बढ़त मिल गई है।

इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम एक समय 92 रन पर 5 विकेट गंवाते हुए पिछड़ रही थी। फिर कप्तान टेम्बा बावुमा ने पारी को संभाला। यानसेन 85 और साइम हार्मर 82 ने अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया। बावुमा ने 179 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। अब साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने मेजबान टीम को ड्राइविंग सीट पर पहुंचा दिया है।

टेस्ट की पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी में मौजूदा टेस्ट विश्व चैंपियन के खिलाफ सिर्फ 42.3 ओवर ही खेल पाई। पूरी कंगारू टीम 99 रन पर ढेर हो गई। यानसेन ने 33 रन देकर 5 विकेट झटके। वहीं कगिसो रबाडा, वियान मुल्डर को 2-2 विकेट मिले। एनिरक नॉर्खिया ने भी एक सफलता अपने नाम की। स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 28 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का यह टेस्ट मैच की एक पारी में चौथा सबसे कम स्कोर है।

साउथ अफ्रीका ने दिया फॉलोऑन

ऑस्ट्रेलिया ने पहला मुकाबला 214 रन से जीता था और सीरीज में 1-0 से आगे है। अब इस मैच में कंगारू टीम पर हार का भी खतरा मंडराने लगा है। शुरुआती डेढ़ दिन बारिश के कारण खेल नहीं हुआ था। अब चौथे दिन 99 रन पर सिमटने के बाद अभी कम से कम एक पूरा दिन और एक सेशन ऑस्ट्रेलिया को खेलना होगा। साउथ अफ्रीका ने फॉलोऑन भी दे दिया है। अगर ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 326 रन नहीं बना सकी तो पारी से भी हार सकती है।

SA vs AUS: टेम्बा बावुमा का शतक, पहली बार किसी अफ्रीकी कप्तान ने किया यह कमाल; मिचेल स्टार्क ने पूरे किए 450 विकेट

साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में 40 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद कप्तान टेम्बा बावुमा ने एक छोर संभाला और साउथ अफ्रीका के लिए बतौर कप्तान चौथा टेस्ट शतक लगाया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





