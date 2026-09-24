साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को डरबन में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 67 रनों से मात दी। इसी के साथ प्रोटियाज ने कंगारू टीम के खिलाफ 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को 298 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में कंगारू टीम 41.2 ओवर में 230 रन पर सिमट गई।

साउथ अफ्रीका के लिए केशव महाराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने 9.2 ओवर में 2 मेडन समेत सिर्फ 20 रन ही दिए। उनके अलावा कॉर्बिन बॉश और बीजोर्न फोर्टुइन को 2-2 विकेट मिले। वहीं बल्ले से कमाल करने वाले मार्को यानसेन ने 7 ओवर में 64 रन खर्च किए और महंगे साबित हुए, लेकिन एक विकेट उन्होंने भी अपने नाम किया।

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही थी और कप्तान मिचेल मार्श ने 36 गेंद पर 60 रन की तूफानी पारी खेली थी। उन्होंने 5 चौके और 6 छक्के लगाए थे। उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ पहले विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी की थी। एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 176 रन पर 4 विकेट थे। 54 रन में कंगारू टीम ने अपने आखिरी 6 विकेट गंवा दिए।

मध्यक्रम में मैट रेनशॉ ने 49 गेंद पर 44 रन की पारी खेली। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज खास योगदान नहीं दे सका। स्टार खिलाड़ी कैमरन ग्रीन सिर्फ 5 रन ही बना पाए। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। टॉप ऑर्डर में ट्रेविस हेड 36 और कूपर कोनोली ने 38 रनों का योगदान दिया।

ऑस्ट्रेलिया पर सीरीज गंवाने का खतरा

इससे पहले साउथ अफ्रीका के लिए पहली पारी में मैथ्यू ब्रीट्जके ने बेहतरीन 112 रनों की शतकीय पारी खेली थी। वहीं मार्को यानसेन ने अंत में तूफानी 75 रन बनाते हुए स्कोर 297 रन तक पहुंचाया था। सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला अब 27 सितंबर को जोहानिसबर्ग के वांडरर्स में खेला जाएगा। अगर वह मैच साउथ अफ्रीका जीती तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी गंवा देगी।

SA vs AUS: ब्रीट्जके का शतक, नवजोत सिंह सिद्धू के रिकॉर्ड की बराबरी

साउथ अफ्रीका ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 विकेट पर 297 रन बनाए। मैथ्यू ब्रीट्जके ने शतक जड़ा और अंत में मार्को यानसेन ने 75 रन की तूफानी पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



