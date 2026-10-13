साउथ अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज 2-1 से गंवाने के बाद टेस्ट की पूर्व विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा चैंपियन साउथ अफ्रीका को डरबन टेस्ट में 214 रनों से मात दी। तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला डरबन के किंग्समीड में 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो रहे जोश हेजलवुड ने कुल 8 विकेट लिए, वहीं बल्लेबाजी में मैट रेनशॉ ने 272 रन बनाए। टेम्बा बावुमा की कप्तानी में पिछले 12 मैच में से 11 जीत और 1 ड्रॉ के बाद 13वें मैच में पहली बार अफ्रीकी टीम टेस्ट हारी है।

इस हार के बाद डिफेंडिंग चैंपियंस को WTC 2025-27 की अंकतालिका में दूसरे से तीसरे स्थान पर खिसकना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के सामने चौथी पारी में जीत के लिए 420 रनों का लक्ष्य रखा था। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम ने चौथे दिन के अंत तक ही 102 रन पर अपने चार प्रमुख विकेट गंवा दिए थे। ऐडेन मार्कराम क्रीज पर डटे थे लेकिन पांचवें दिन वह भी अपनी पारी को सिर्फ 75 रन तक ही ले जा पाए।

आखिरी दिन साउथ अफ्रीका ने अपने स्कोर में सिर्फ 104 रनों का इजाफा किया और पूरी टीम 206 रन पर सिमट गई। मार्कराम के अलावा कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने घातक गेंदबाजी करते हुए 16.5 ओवर में 49 रन दिए और 6 विकेट अपने नाम कर लिए। उन्होंने पहली पारी में दो विकेट झटके थे और कुल 8 विकेटों के साथ इस जीत में अहम योगदान दिया।

रेनशॉ का बल्ले के बाद गेंद से कमाल

वहीं दूसरी पारी में बल्ले से कमाल दिखाने वाले मैट रेनशॉ ने भी दो विकेट झटके। उन्हें इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। रेनशॉ ने पहली पारी में 190 और दूसरी पारी में उपयोगी 82 रन बनाए थे। अब ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब दूसरा मुकाबला 18 अक्टूबर से Gqeberha के सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा। मेजबान टीम के लिए यह सीरीज बचान के लिए करो या मरो का मैच होगा।

साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया डरबन टेस्ट के बाद WTC 2025-27 की अंकतालिका

रैंक टीम मैच जीत हार टाई ड्रॉ बेनतीजा अंक पर्सेंटाइल 1 ऑस्ट्रेलिया 11 9 2 0 0 0 108 81.82 2 न्यूजीलैंड 6 4 1 0 1 0 52 72.22 3 दक्षिण अफ्रीका 5 3 2 0 0 0 36 60.00 4 बांग्लादेश 6 3 2 0 1 0 40 55.56 5 भारत 11 5 4 0 2 0 68 51.52 6 इंग्लैंड 16 7 8 0 1 0 74 38.54 7 श्रीलंका 6 1 2 0 3 0 24 33.33 8 वेस्टइंडीज 12 2 8 0 2 0 30 20.83 9 पाकिस्तान 9 2 7 0 0 0 5 4.63

A statement win for Australia to go 1-0 up in the #WTC27 series against South Africa 💪



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