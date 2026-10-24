ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच के लिए साउथ अफ्रीका ने शनिवार (24 अगस्त) को स्क्वाड का ऐलान कर दिया। साउथ अफ्रीका की टीम ने 27 अक्टूबर से केपटाउन में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड में एक बदलाव किया।

तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया ग्रोइन की चोट के कारण स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह किसी खिलाड़ी की टीम में एंट्री नहीं हुई है। नॉर्खिया को दूसरे गाकेबेरहा में खेले गए दूसरे टेस्ट में ही चोट लग गई थी। साउथ अफ्रीका ने यह मैच पारी और 31 रनों से अपने नाम किया। सीरीज 1-1 से बराबरी पर है।

एनरिक नॉर्खिया की चोट पर अपडेट

साउथ अफ्रीका ने एनरिक नॉर्खिया की चोट पर कहा, ‘तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया ग्रोइन (जांघ के ऊपरी हिस्से) में हल्की चोट के कारण टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। उन्हें यह चोट बुधवार को गकेबेहरा में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में गेंदबाजी करते समय लगी थी। गुरुवार को कराए गए स्कैन से चोट की गंभीरता का पता चला।’

साउथ अफ्रीका का स्क्वाड

एडेन मार्करम, मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंगहैम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), वियान मुल्डर, मार्को यानसेन, साइमन हार्मर, कैगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया, काइल वेरिन, केशव महाराज, कॉर्बिन बॉश, डेन पैटरसन, सेनुरन मुथुसामी, गेराल्ड कोएत्जी।