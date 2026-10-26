साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान सोमवार (26 अक्टूबर) को हो गया। टीम में दो बदलाव हुए हैं। सीरीज के निर्णायक मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम नए ओपनर के साथ उतरेगी, क्योंकि निक मैडिनसन और बैकअप विकेटकीपर सैम हार्पर को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है।

स्टीव स्मिथ भी चोट से जूझ रहे हैं। उनके खेलने पर संशय है। वह मैच से एक दिन पहले होने वाले ट्रेनिंग सेशन के दौरान अपनी गर्दन की समस्या को लेकर फिटनेस टेस्ट देंगे। अगर वह फिट होते हैं तो मार्नस लाबुशेन की जगह पर खतरा होगा, क्योंकि कैमरन ग्रीन और जोश इंग्लिस चोट से उबर गए हैं।

मैडिंसन ने चार पारियों में केवल एक बार दहाई का आंकड़ा पार किया

मैडिंसन के न होने पर ट्रेविस हेड के साथ मैट रेनशॉ ओपनिंग कर सकते हैं। मैडिंसन ने चार पारियों में से केवल एक बार दहाई का आंकड़ा पार किया था। 34 वर्षीय मैडिंसन अब होबार्ट में तस्मानिया के खिलाफ न्यू साउथ वेल्स के शेफील्ड शील्ड मैच में वापसी करेंगे। इंग्लिस की उंगली टूटने के कारण एलेक्स कैरी के बैकअप विकेटकीपर के तौर पर हार्पर टीम के साथ थे। वह अब गाबा में क्वींसलैंड के खिलाफ विक्टोरिया के लिए खेलेंगे।

ऑस्ट्रेलिया टेस्ट स्क्वॉड

पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर।

साउथ अफ्रीका का स्क्वाड

एडेन मार्करम, मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंगहैम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), वियान मुल्डर, मार्को यानसेन, साइमन हार्मर, कैगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया, काइल वेरिन, केशव महाराज, कॉर्बिन बॉश, डेन पैटरसन, सेनुरन मुथुसामी, गेराल्ड कोएत्जी।

ऑस्ट्रेलिया से तीसरे टेस्ट के लिए साउथ अफ्रीका की टीम

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचों की टेस्ट सीरीज से 1-1 से बराबरी पर है। तीसरा टेस्ट मैच केपटाउन में 27 अक्टूबर से खेला जाएगा। इस टेस्ट के लिए साउथ अफ्रीका ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पूरी खबर पढ़ें।