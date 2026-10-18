ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ गकेबरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में रविवार को तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में एक बदलाव हुआ। ऑफ स्पिनर नाथन लियोन जगह तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड के साथ उतरी। कप्तान पैट कमिंस ने इसका कारण गकेबरहा की परिस्थितियों को बताया। 0-1 से पिछड़ने के बाद साउथ अफ्रीका ने प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए।

साउथ अफ्रीका के लिए कोलिन एकरमैन ने डेब्यू किया। इसके अलावा मैथ्यू ब्रीट्जके और कगिसो रबाडा की प्लेइंग 11 में वापसी हुई। केशव महाराज, काइल वेरिन और ट्रिस्टन स्टब्स की प्लेइंग 11 से छुट्टी हो गई है। रिकेल्टन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। रबाडा चोट के कारण पहले मैच में नहीं खेले थे।

ऑस्ट्रेलिया 30 साल से नहीं जीता

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने डरबन में खेले गए पहले टेस्ट में 214 रनों से जीत दर्ज की थी। हालांकि, सेंट जॉर्ज पार्क में साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड बेहतर है। यहां साउथ अफ्रीका ने 4 और ऑस्ट्रेलिया ने 3 जीत दर्ज की हैं। ऑस्ट्रेलिया 1997 के बाद से यहां नहीं जीता है। उसकी निगाहें 30 साल का सूखा खत्म करने पर होंगी।

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

एडेन मार्करम, मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंघम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), वियान मुल्डर, मार्को यानसेन, साइमन हार्मर, कैगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन

निक मैडिन्सन, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर, पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, स्कॉट बोलैंड।

WTC अंकतालिका में साउथ अफ्रीका को नुकसान

ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को डरबन में खेले गए तीन मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में 214 रन से हराया। इस हार के बाद डिफेंडिंग चैंपियन प्रोटियाज को WTC 2025-27 की अंकतालिका में भी टॉप 2 से बाहर होना पड़ा। पूरी खबर पढ़ें।