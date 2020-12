शांताकुमारन श्रीसंत सात साल बाद क्रिकेट में वापसी करेंगे। उन्हें अगले महीने शुरू हो रहे सैयद मुश्ताक अली टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए केरल की टीम में शामिल किया गया है। मैच फिक्सिंग के आरोपों में सात साल का प्रतिबंध झेल चुके श्रीसंत का बैन हटने के बाद यह पहला टूर्नामेंट होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में स्पॉट फिक्सिंग में कथित भागीदारी के कारण श्रीसंत पर प्रतिबंध लगाया था।

प्रदेश क्रिकेट बोर्ड ने दस जनवरी से मुंबई में शुरू हो रहे मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए उन्हें टीम में रखा है। श्रीसंत पर लगा प्रतिबंध इस साल सितंबर में खत्म हो गया था। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में उन्हें अलपुझा में टी20 टूर्नामेंट खेलना था। लेकिन कोरोनावायरस महामारी के कारण उस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया था। केरल क्रिकेट बोर्ड ने राज्य क्रिकेट टीम की कमान संजू सैमसन को सौंपी है। सचिन बेबी केरल टीम के उपकप्तान रहेंगे। श्रीसंत ने केरल टीम में चुने जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है।

उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट इस वीडियो के कैप्शन में दिल छू लेने वाले बात कही है। उन्होंने लिखा, ‘एक टूटा हुआ आदमी जो फिर से खुद को बना लेता है, उससे मजबूत कोई आदमी नहीं है। आप सब के समर्थन और प्यार के लिए शुक्रिया।’ वीडियो में खिलाड़ी और पदाधिकारी उनसे हाथ मिलाकर, टीम में उनका स्वागत कर रहे हैं।

“There is nothing stronger than a broken man ,who has rebuilt himself..” Thnks a lot for all the Supoort nd love ..#Gods grace #humbled #cricket #keralacricketassociation #bcci #grateful #respect #love #bestisyettocome pic.twitter.com/U0xyEg9XHu

