भारतीय टीम अपनी अगली वनडे सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ सितंबर 2026 के अंत में खेलेगी। इस सीरीज से टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर, विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन, सीनियर पेसर जसप्रीत बुमराह समेत 7 खिलाड़ियों का बाहर होना तय है। अब यह सात खिलाड़ी वनडे टीम से बाहर होंगे तो वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में सात अन्य खिलाड़ियों की एंट्री भी हो सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एशियन गेम्स 2026 और वेस्टइंडीज सीरीज के मुकाबले एक ही समय पर होंगे।

आपको बता दें कि एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट की प्रतियोगिता 24 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक होगी। जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक खेली जाएगी। एशियन गेम्स के स्क्वाड में श्रेयस, इशान, बुमराह जैसे सात भारतीय स्टार शामिल हैं जो वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा हैं। ऐसे में यह सातों खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के स्क्वाड से बाहर हो सकते हैं। यानी कई अन्य खिलाड़ियों की ऐसे में लॉटरी भी लग सकती है।

वेस्टइंडीज सीरीज के लिए कौन अंदर और कौन बाहर?

भारत के एशियाई खेलों के स्क्वाड में श्रेयस अय्यर कप्तान हैं। इशान किशन, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर इस टीम का अहम हिस्सा हैं। यह सभी खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में हुई वनडे सीरीज का भी हिस्सा थे। हर्षित इंजरी के चलते बाहर हुए थे और शिवम दुबे उनकी जगह आए थे। यानी अब वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से यह सभी खिलाड़ी बाहर रहने वाले हैं।

अब यह सात बाहर रहेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल टीम में बतौर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज शामिल हो सकते हैं। शिवम दुबे की जगह हार्दिक पंड्या अगर फिट हुए तो उनकी टीम में एंट्री हो सकती है। हालांकि, नितीश कुमार रेड्डी भी चोटिल हैं और एशियाई खेलों का हिस्सा हैं। अगर वह नहीं फिट हुए तो हार्दिक को टी20 के स्क्वाड में भी शामिल किया जा सकता है। ऐसे में भारत वनडे टीम में युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को मौका दे सकता है।

ध्रुव जुरेल या ऋषभ पंत में से किसी एक की हो सकती है एंट्री?

इशान किशन बतौर सेकंड विकेटकीपर टीम का हिस्सा इंग्लैंड दौरे पर थे। अब वह एशियाई खेलों में जाएंगे तो वेस्टइंडीज सीरीज के लिए ध्रुव जुरेल या ऋषभ पंत की बतौर सेकंड विकेटकीपर टीम में एंट्री हो सकती है। दोनों में से किसको मौका मिलेगा यह देखने वाली बात होगी। वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज टीम में आ सकते हैं। कुलदीप यादव के साथ हर्ष दुबे को बतौर सेकंड स्पिनर जोड़ा जा सकता है जो निचले क्रम पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तेज गेंदबाजी में प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और गुरनूर बराड़ शामिल हो सकते हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत का संभावित स्क्वाड

रोहित शर्मा, शुभम गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल /ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, हर्ष दुबे, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, कुलदीप यादव, सूर्यांश शेडगे, यशस्वी जायसवाल।

एशियन गेम्स 2026 के लिए चुना गया भारतीय टी20 स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, जसप्रीत बुमराह।

भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे: 27 सितंबर 2026, तिरुवनंतपुरम (दोपहर 2 बजे IST)

27 सितंबर 2026, तिरुवनंतपुरम (दोपहर 2 बजे IST) दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026, गुवाहाटी (दोपहर 2 बजे IST)

30 सितंबर 2026, गुवाहाटी (दोपहर 2 बजे IST) तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026, न्यू चंडीगढ़ (दोपहर 2 बजे IST)

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