India vs West Indies 1st ODI Match Playing 11: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम रविवार यानी 27 सितंबर को तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में वेस्टइंडीज का सामना करेगी। इस वनडे सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और भारत इस घरेलू सीरीज की शुरुआत एक बड़ी जीत के साथ करना चाहेगा। भले ही कई खिलाड़ी एशियन गेम्स 2026 के लिए T20I टीम के साथ जापान में हैं, फिर भी भारतीय चयनकर्ताओं ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए एक मजबूत टीम चुनी है।

नंबर 4 पर खेल सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़

शुभमन गिल की कप्तानी में भारत इस घरेलू सीरीज को जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टीम में यशस्वी जायसवाल के होने के बावजूद रोहित शर्मा भारत के ओपनिंग बैटर बने रहेंगे। रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए अपने पिछले वनडे मैच में शतक लगाया था। उम्मीद है कि वह कप्तान शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। विराट कोहली का नंबर 3 की पोजीशन पर बैटिंग करना तय है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि श्रेयस अय्यर की गैर-मौजूदगी में नंबर 4 पर कौन बैटिंग करता है।

भारत की प्लेइंग इलेवन में श्रेयस अय्यर की जगह लेने के लिए ऋतुराज गायकवाड़, नमन धीर और ध्रुव जुरेल तीन दावेदार हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर ऋतुराज गायकवाड़ के चुने जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। वनडे में केएल राहुल भारत की पहली पसंद के विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और वह नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे, जिसके बाद ऑलराउंडर जोड़ी नितीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा की बारी आएगी। जडेजा और रेड्डी इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पिछली वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे और वे वेस्टइंडीज के खिलाफ मिलने वाले मौकों का पूरा फायदा उठाने के लिए काफी उत्साहित होंगे।

जसप्रीत बुमराह की गैर-मौजूदगी में मोहम्मद सिराज भारत के तेज गेंदबाजी अटैक की कमान संभालेंगे और उन्हें गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा का साथ मिलेगा। जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी दार भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं और वह बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात की बहुत कम संभावना है कि उन्हें सिराज, बरार और कृष्णा से ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव पहली पसंद होंगे। कुलदीप इंग्लैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम का भी हिस्सा थे, लेकिन उन्हें तीनों मैचों में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल पाई थी।

पहले वनडे मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा।

रोहित-गिल ओपनर, ऋतुराज-नितीश IN, यशस्वी-नमन धीर OUT; पूर्व खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे के लिए चुनी भारत की संभावित प्लेइंग 11

India vs West Indies: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन का चयन किया। इस टीम में उन्होंने यशस्वी, नमन धीर, ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं दी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)