श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज का पांचवां मुकाबला इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच हो रहा है। इस सीरीज में अभी तक भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 1 पर बने हुए हैं। वहीं इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा अफगान टीम के खिलाफ 59 रन बनाने के बाद नंबर 2 पर आ गए हैं। 15 साल के स्टार वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट के टॉप 5 में भी नहीं हैं।
ऋतुराज गायकवाड़ ने इस सीरीज में एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है। जबकि कप्तान तिलक वर्मा ने चार में से तीन पारियों में फिफ्टी प्लस स्कोर बनाए हैं। वैभव के नाम इस सीरीज की चार पारियों में अभी तक सिर्फ 117 रन ही हैं और वह टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में अभी तक 7वें स्थान पर हैं। जबकि तीन पारियों में एक अर्धशतक समेत 98 रन बनाकर प्रियांश आर्या 8वें स्थान पर हैं।
जबकि श्रीलंकाई बल्लेबाज सदीरा समराविक्रमा और अविष्का फर्नान्डो ने टॉप 5 में अपनी जगह बना रखी है। अफगानिस्तान ए की बल्लेबाजी इस मुकाबले में शेष है। टॉप 10 में कप्तान इमरान मीर मौजूद हैं। बाहिर शाह भी दूसरी पारी के बाद इस लिस्ट में थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन नंबर 1 पर ऋतुराज के ही रहने की संभावना है।
ये हैं ट्राई सीरीज में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|पारियां
|नाबाद
|रन
|उच्चतम स्कोर
|औसत
|गेंदें खेलीं
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|शून्य
|चौके
|छक्के
|ऋतुराज गायकवाड़ (IND-A)
|2026-2026
|4*
|4
|0
|234
|101
|58.50
|267
|87.64
|1
|1
|0
|16
|3
|तिलक वर्मा (IND-A)
|2026-2026
|4*
|4
|0
|208
|66
|52.00
|277
|75.09
|0
|3
|0
|15
|1
|सदीरा समराविक्रमा (SL-A)
|2026-2026
|3
|3
|1
|199
|93
|99.50
|234
|85.04
|0
|2
|0
|17
|0
|अविष्का फर्नांडो (SL-A)
|2026-2026
|3
|3
|1
|175
|108*
|87.50
|152
|115.13
|1
|0
|0
|26
|3
|सुर्यांश शेडगे (IND-A)
|2026-2026
|4*
|4
|1
|145
|72
|48.33
|116
|125.00
|0
|1
|0
|6
|6
|निरोशन डिकवेला (SL-A)
|2026-2026
|3
|3
|0
|133
|49
|44.33
|97
|137.11
|0
|0
|0
|21
|1
|वैभव सूर्यवंशी (IND-A)
|2026-2026
|4*
|4
|0
|117
|44
|29.25
|76
|153.94
|0
|0
|0
|19
|3
|प्रियांश आर्या (IND-A)
|2026-2026
|3*
|3
|0
|98
|58
|32.66
|83
|118.07
|0
|1
|0
|13
|3
|प्रभसिमरन सिंह (IND-A)
|2026-2026
|3
|3
|0
|97
|84
|32.33
|93
|104.30
|0
|1
|0
|16
|0
|इमरान मीर (AFG-A)
|2026-2026
|3*
|2
|1
|96
|75*
|96.00
|102
|94.11
|0
|1
|0
|8
|2
|बहिर शाह (AFG-A)
|2026-2026
|3*
|2
|1
|95
|51*
|95.00
|98
|96.93
|0
|1
|0
|11
|0
14, 44, 21, 38…; वैभव सूर्यवंशी को आखिर क्या हुआ? बार-बार दोहरा रहे एक जैसी गलती
वैभव सूर्यवंशी का बल्ला श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज में अभी तक खामोश रहा है। उन्होंने चार पारियों में सिर्फ 117 रन बनाए हैं और बार-बार एक जैसी गलती ही दोहराते दिखे हैं। उन्होंने इस दौरान एक भी पचासा नहीं लगाया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर