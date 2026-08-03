भारत के घरेलू क्रिकेट के सीजन 2026-27 की शुरुआत इस महीने के अंत से होने वाली है। रेड बॉल टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी 2026 का आगाज 23 अगस्त से होगा। 10 सितंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल छह टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें से पांच टीमों के स्क्वाड अभी तक सामने आ चुके हैं। अभी नॉर्थ जोन का स्क्वाड जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा पांचों टीमों में से चार में भारत के स्टार खिलाड़ी कप्तान हैं।

भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी तिलक वर्मा, इशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और आईपीएल के स्टार रजत पाटीदार अलग-अलग टीमों की कमान संभाल रहे हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी भी ईस्ट जोन की टीम में हैं और उपकप्तान भी हैं। वह भी एक्शन में नजर आएंगे। इसके अलावा पृथ्वी शॉ, मोहम्मद शमी, सरफराज खान, समेत कई और स्टार खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में नजर आएंगे।

सीधे सेमीफाइनल में उतरेंगी रजत पाटीदार और तिलक वर्मा की टीमें

पिछला खिताब रजत पाटीदार की कप्तानी में जीतने वाली सेंट्रल जोन की टीम को सीधे सेमीफाइनल में जगह मिली है। वहीं पिछले साल की उपविजेता साउथ जोन की टीम भी सेमीफाइनल में सीधे खेलने उतरेगी। जबकि नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट जोन की टीमें क्वार्टरफाइनल में भिड़ेंगी। यह सभी मुकाबले बेंगलुरु स्थिति बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में खेले जाएंगे।

Duleep Trophy 2026, Squads, Schedule, Dates, Venue समेत सभी जानकारी

दलीप ट्रॉफी 2026-27: शेड्यूल व स्क्वॉड
स्रोत: BCCI घोषणा · जोनल टीमें व मैच कार्यक्रम
कुल मैच
5
भाग लेने वाली टीमें
6
कुल खिलाड़ी (घोषित)
75
फाइनल
6–10 सितंबर
मैच टीमें तारीख समय स्थान
मैच 1 ईस्ट जोन बनाम नॉर्थ ईस्ट जोन 23–26 अगस्त प्रातः 9:30 सीओई ग्राउंड 2
मैच 2 नॉर्थ जोन बनाम वेस्ट जोन 23–26 अगस्त प्रातः 9:30 सीओई ग्राउंड 1
सेमीफाइनल 1 सेंट्रल जोन बनाम TBC 30 अगस्त–2 सितंबर प्रातः 9:30 सीओई ग्राउंड 1
सेमीफाइनल 2 साउथ जोन बनाम TBC 30 अगस्त–2 सितंबर प्रातः 9:30 सीओई ग्राउंड 2
फाइनल TBC बनाम TBC 6–10 सितंबर प्रातः 9:30 सीओई ग्राउंड 1
नोट: TBC टीमें सेमीफाइनल परिणामों पर निर्भर हैं · जोन फिल्टर से संबंधित मैच देखें
खिलाड़ी भूमिका टीम
तिलक वर्माकैप्टनसाउथ जोन
रिकी भुईउप-कैप्टनसाउथ जोन
अभिनव तेजराणाखिलाड़ीसाउथ जोन
शेख राशिदखिलाड़ीसाउथ जोन
के. हिमतेजाखिलाड़ीसाउथ जोन
आर. स्मरणखिलाड़ीसाउथ जोन
एन. जगदीसनखिलाड़ीसाउथ जोन
करुण नायरखिलाड़ीसाउथ जोन
तनय त्यागराजनखिलाड़ीसाउथ जोन
श्रेयस गोपालखिलाड़ीसाउथ जोन
के. साई तेजाखिलाड़ीसाउथ जोन
त्रिपुराना विजयखिलाड़ीसाउथ जोन
विद्वथ कवेरप्पाखिलाड़ीसाउथ जोन
अमन खानखिलाड़ीसाउथ जोन
एम.डी. नदीशखिलाड़ीसाउथ जोन
अभिमन्यु ईश्वरनखिलाड़ीईस्ट जोन
सुदीप घरामीखिलाड़ीईस्ट जोन
शाहबाज़ अहमदखिलाड़ीईस्ट जोन
सूरज सिंधु जायसवालखिलाड़ीईस्ट जोन
मोहम्मद शमीखिलाड़ीईस्ट जोन
मुकेश कुमारखिलाड़ीईस्ट जोन
ईशान किशनकैप्टनईस्ट जोन
कुमार कुशाग्रविकेटकीपरईस्ट जोन
शिखर मोहनखिलाड़ीईस्ट जोन
अनुकूल रॉयखिलाड़ीईस्ट जोन
विराट सिंहखिलाड़ीईस्ट जोन
सुभ्रांशु सेनापतिखिलाड़ीईस्ट जोन
वैभव सूर्यवंशीउप-कैप्टनईस्ट जोन
दिनेश दासखिलाड़ीईस्ट जोन
अभिजीत सरकारखिलाड़ीईस्ट जोन
रजत पाटीदारकैप्टनसेंट्रल जोन
रिंकू सिंहउप-कैप्टनसेंट्रल जोन
आर्यन जुयालविकेटकीपरसेंट्रल जोन
सारांश जैनखिलाड़ीसेंट्रल जोन
अमन मोखाडेखिलाड़ीसेंट्रल जोन
कुणाल चंडेलाखिलाड़ीसेंट्रल जोन
ज़ीशान अंसारीखिलाड़ीसेंट्रल जोन
आर्यन पांडेखिलाड़ीसेंट्रल जोन
अरशद खानखिलाड़ीसेंट्रल जोन
आयुष पांडेखिलाड़ीसेंट्रल जोन
यश राठौड़खिलाड़ीसेंट्रल जोन
हर्ष दुबेखिलाड़ीसेंट्रल जोन
कुणाल सिंह राठौड़विकेटकीपरसेंट्रल जोन
यश ठाकुरखिलाड़ीसेंट्रल जोन
नचिकेत भुटेखिलाड़ीसेंट्रल जोन
तेची नेरीखिलाड़ीईस्टोत्तर जोन
रॉबिन लिम्बूखिलाड़ीईस्टोत्तर जोन
बिश्वजीत सिंह कोंथौजमखिलाड़ीईस्टोत्तर जोन
इमलिवाती लेम्तुरखिलाड़ीईस्टोत्तर जोन
किशन लिंडोहखिलाड़ीईस्टोत्तर जोन
जोसेफ लाल थंगखुमाखिलाड़ीईस्टोत्तर जोन
अर्पित सुभाषखिलाड़ीईस्टोत्तर जोन
प्रियोजित के.खिलाड़ीईस्टोत्तर जोन
रोनाल्ड मैतेईखिलाड़ीईस्टोत्तर जोन
आकाश कुमार चौधरीखिलाड़ीईस्टोत्तर जोन
विनो जी. झिमोमीखिलाड़ीईस्टोत्तर जोन
लालरेम्पुइयाखिलाड़ीईस्टोत्तर जोन
जोनाथन रोंगसेनखिलाड़ीईस्टोत्तर जोन
जोतिन सिंह फेइरोइजमखिलाड़ीईस्टोत्तर जोन
आशीष थापाखिलाड़ीईस्टोत्तर जोन
रुतुराज गायकवाड़कैप्टनवेस्ट जोन
शम्स मुलानीउप-कैप्टनवेस्ट जोन
पृथ्वी शॉखिलाड़ीवेस्ट जोन
हार्विक देसाईविकेटकीपरवेस्ट जोन
शिवालिक शर्माखिलाड़ीवेस्ट जोन
मुशीर खानखिलाड़ीवेस्ट जोन
सरफराज़ खानखिलाड़ीवेस्ट जोन
जयमीत पटेलखिलाड़ीवेस्ट जोन
उर्विल पटेलविकेटकीपरवेस्ट जोन
सिद्धार्थ देसाईखिलाड़ीवेस्ट जोन
तनुष कोटियनखिलाड़ीवेस्ट जोन
शार्दुल ठाकुरखिलाड़ीवेस्ट जोन
अतीत सेठखिलाड़ीवेस्ट जोन
तुषार देशपांडेखिलाड़ीवेस्ट जोन
मुकेश चौधरीखिलाड़ीवेस्ट जोन
नोट: नॉर्थ जोन की स्क्वॉड सूची अभी उपलब्ध नहीं है · जोन फिल्टर से टीम देखें
स्रोत: BCCI · दलीप ट्रॉफी 2026-27 शेड्यूल व स्क्वॉड घोषणा
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IND vs SL: भारतीय टीम का बदला स्क्वाड, बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान; 261 विकेट लेने वाले गेंदबाज की एंट्री

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