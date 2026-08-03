भारत के घरेलू क्रिकेट के सीजन 2026-27 की शुरुआत इस महीने के अंत से होने वाली है। रेड बॉल टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी 2026 का आगाज 23 अगस्त से होगा। 10 सितंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल छह टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें से पांच टीमों के स्क्वाड अभी तक सामने आ चुके हैं। अभी नॉर्थ जोन का स्क्वाड जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा पांचों टीमों में से चार में भारत के स्टार खिलाड़ी कप्तान हैं।
भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी तिलक वर्मा, इशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और आईपीएल के स्टार रजत पाटीदार अलग-अलग टीमों की कमान संभाल रहे हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी भी ईस्ट जोन की टीम में हैं और उपकप्तान भी हैं। वह भी एक्शन में नजर आएंगे। इसके अलावा पृथ्वी शॉ, मोहम्मद शमी, सरफराज खान, समेत कई और स्टार खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में नजर आएंगे।
सीधे सेमीफाइनल में उतरेंगी रजत पाटीदार और तिलक वर्मा की टीमें
पिछला खिताब रजत पाटीदार की कप्तानी में जीतने वाली सेंट्रल जोन की टीम को सीधे सेमीफाइनल में जगह मिली है। वहीं पिछले साल की उपविजेता साउथ जोन की टीम भी सेमीफाइनल में सीधे खेलने उतरेगी। जबकि नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट जोन की टीमें क्वार्टरफाइनल में भिड़ेंगी। यह सभी मुकाबले बेंगलुरु स्थिति बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में खेले जाएंगे।
Duleep Trophy 2026, Squads, Schedule, Dates, Venue समेत सभी जानकारी
|मैच
|टीमें
|तारीख
|समय
|स्थान
|मैच 1
|ईस्ट जोन बनाम नॉर्थ ईस्ट जोन
|23–26 अगस्त
|प्रातः 9:30
|सीओई ग्राउंड 2
|मैच 2
|नॉर्थ जोन बनाम वेस्ट जोन
|23–26 अगस्त
|प्रातः 9:30
|सीओई ग्राउंड 1
|सेमीफाइनल 1
|सेंट्रल जोन बनाम TBC
|30 अगस्त–2 सितंबर
|प्रातः 9:30
|सीओई ग्राउंड 1
|सेमीफाइनल 2
|साउथ जोन बनाम TBC
|30 अगस्त–2 सितंबर
|प्रातः 9:30
|सीओई ग्राउंड 2
|फाइनल
|TBC बनाम TBC
|6–10 सितंबर
|प्रातः 9:30
|सीओई ग्राउंड 1
|खिलाड़ी
|भूमिका
|टीम
|तिलक वर्मा
|कैप्टन
|साउथ जोन
|रिकी भुई
|उप-कैप्टन
|साउथ जोन
|अभिनव तेजराणा
|खिलाड़ी
|साउथ जोन
|शेख राशिद
|खिलाड़ी
|साउथ जोन
|के. हिमतेजा
|खिलाड़ी
|साउथ जोन
|आर. स्मरण
|खिलाड़ी
|साउथ जोन
|एन. जगदीसन
|खिलाड़ी
|साउथ जोन
|करुण नायर
|खिलाड़ी
|साउथ जोन
|तनय त्यागराजन
|खिलाड़ी
|साउथ जोन
|श्रेयस गोपाल
|खिलाड़ी
|साउथ जोन
|के. साई तेजा
|खिलाड़ी
|साउथ जोन
|त्रिपुराना विजय
|खिलाड़ी
|साउथ जोन
|विद्वथ कवेरप्पा
|खिलाड़ी
|साउथ जोन
|अमन खान
|खिलाड़ी
|साउथ जोन
|एम.डी. नदीश
|खिलाड़ी
|साउथ जोन
|अभिमन्यु ईश्वरन
|खिलाड़ी
|ईस्ट जोन
|सुदीप घरामी
|खिलाड़ी
|ईस्ट जोन
|शाहबाज़ अहमद
|खिलाड़ी
|ईस्ट जोन
|सूरज सिंधु जायसवाल
|खिलाड़ी
|ईस्ट जोन
|मोहम्मद शमी
|खिलाड़ी
|ईस्ट जोन
|मुकेश कुमार
|खिलाड़ी
|ईस्ट जोन
|ईशान किशन
|कैप्टन
|ईस्ट जोन
|कुमार कुशाग्र
|विकेटकीपर
|ईस्ट जोन
|शिखर मोहन
|खिलाड़ी
|ईस्ट जोन
|अनुकूल रॉय
|खिलाड़ी
|ईस्ट जोन
|विराट सिंह
|खिलाड़ी
|ईस्ट जोन
|सुभ्रांशु सेनापति
|खिलाड़ी
|ईस्ट जोन
|वैभव सूर्यवंशी
|उप-कैप्टन
|ईस्ट जोन
|दिनेश दास
|खिलाड़ी
|ईस्ट जोन
|अभिजीत सरकार
|खिलाड़ी
|ईस्ट जोन
|रजत पाटीदार
|कैप्टन
|सेंट्रल जोन
|रिंकू सिंह
|उप-कैप्टन
|सेंट्रल जोन
|आर्यन जुयाल
|विकेटकीपर
|सेंट्रल जोन
|सारांश जैन
|खिलाड़ी
|सेंट्रल जोन
|अमन मोखाडे
|खिलाड़ी
|सेंट्रल जोन
|कुणाल चंडेला
|खिलाड़ी
|सेंट्रल जोन
|ज़ीशान अंसारी
|खिलाड़ी
|सेंट्रल जोन
|आर्यन पांडे
|खिलाड़ी
|सेंट्रल जोन
|अरशद खान
|खिलाड़ी
|सेंट्रल जोन
|आयुष पांडे
|खिलाड़ी
|सेंट्रल जोन
|यश राठौड़
|खिलाड़ी
|सेंट्रल जोन
|हर्ष दुबे
|खिलाड़ी
|सेंट्रल जोन
|कुणाल सिंह राठौड़
|विकेटकीपर
|सेंट्रल जोन
|यश ठाकुर
|खिलाड़ी
|सेंट्रल जोन
|नचिकेत भुटे
|खिलाड़ी
|सेंट्रल जोन
|तेची नेरी
|खिलाड़ी
|ईस्टोत्तर जोन
|रॉबिन लिम्बू
|खिलाड़ी
|ईस्टोत्तर जोन
|बिश्वजीत सिंह कोंथौजम
|खिलाड़ी
|ईस्टोत्तर जोन
|इमलिवाती लेम्तुर
|खिलाड़ी
|ईस्टोत्तर जोन
|किशन लिंडोह
|खिलाड़ी
|ईस्टोत्तर जोन
|जोसेफ लाल थंगखुमा
|खिलाड़ी
|ईस्टोत्तर जोन
|अर्पित सुभाष
|खिलाड़ी
|ईस्टोत्तर जोन
|प्रियोजित के.
|खिलाड़ी
|ईस्टोत्तर जोन
|रोनाल्ड मैतेई
|खिलाड़ी
|ईस्टोत्तर जोन
|आकाश कुमार चौधरी
|खिलाड़ी
|ईस्टोत्तर जोन
|विनो जी. झिमोमी
|खिलाड़ी
|ईस्टोत्तर जोन
|लालरेम्पुइया
|खिलाड़ी
|ईस्टोत्तर जोन
|जोनाथन रोंगसेन
|खिलाड़ी
|ईस्टोत्तर जोन
|जोतिन सिंह फेइरोइजम
|खिलाड़ी
|ईस्टोत्तर जोन
|आशीष थापा
|खिलाड़ी
|ईस्टोत्तर जोन
|रुतुराज गायकवाड़
|कैप्टन
|वेस्ट जोन
|शम्स मुलानी
|उप-कैप्टन
|वेस्ट जोन
|पृथ्वी शॉ
|खिलाड़ी
|वेस्ट जोन
|हार्विक देसाई
|विकेटकीपर
|वेस्ट जोन
|शिवालिक शर्मा
|खिलाड़ी
|वेस्ट जोन
|मुशीर खान
|खिलाड़ी
|वेस्ट जोन
|सरफराज़ खान
|खिलाड़ी
|वेस्ट जोन
|जयमीत पटेल
|खिलाड़ी
|वेस्ट जोन
|उर्विल पटेल
|विकेटकीपर
|वेस्ट जोन
|सिद्धार्थ देसाई
|खिलाड़ी
|वेस्ट जोन
|तनुष कोटियन
|खिलाड़ी
|वेस्ट जोन
|शार्दुल ठाकुर
|खिलाड़ी
|वेस्ट जोन
|अतीत सेठ
|खिलाड़ी
|वेस्ट जोन
|तुषार देशपांडे
|खिलाड़ी
|वेस्ट जोन
|मुकेश चौधरी
|खिलाड़ी
|वेस्ट जोन
IND vs SL: भारतीय टीम का बदला स्क्वाड, बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान; 261 विकेट लेने वाले गेंदबाज की एंट्री
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