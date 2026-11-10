सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 एलीट राउंड के ग्रुप सी में शामिल महाराष्ट्र की टीम ने अपने 18 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टीम में ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री भी हो गई है। गायकवाड़ अभी 15 नवंबर तक न्यूजीलैंड में जारी वनडे सीरीज के स्क्वाड का हिस्सा हैं। वह 14 नवंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र की टीम में शामिल हैं।

महाराष्ट्र की टीम 14 नवंबर को पहला मैच पुडुचेरी, दूसरा मैच 16 नवंबर केरल और तीसरा मैच 18 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेलेगी। ऋतुराज गायकवाड़ तीसरे मैच तक टीम के साथ जुड़ सकते हैं। पृथ्वी शॉ और राहुल त्रिपाठी जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा हैं। अर्शिन कुलकर्णी भी इस टीम में शामिल हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज मुकेश चौधरी और अंडर 19 टीम के पूर्व विश्व विजेता विक्की ओस्तवाल भी इस टीम में शामिल हैं। साथ ही घरेलू क्रिकेट के अनुभवी खिलाड़ी साहिल पारख, सिद्धेश वीर भी इस टीम का हिस्सा हैं।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए महाराष्ट्र का स्क्वाड

एलीट ग्रुप सी के ग्रुप मैचों के लिए महाराष्ट्र का शेड्यूल

14 नवंबर 2026: बनाम पुडुचेरी

बनाम पुडुचेरी 16 नवंबर 2026: बनाम केरल

बनाम केरल 18 नवंबर 2026: बनाम हिमाचल प्रदेश

बनाम हिमाचल प्रदेश 20 नवंबर 2026: बनाम असम

बनाम असम 22 नवंबर 2026: बनाम मध्य प्रदेश

बनाम मध्य प्रदेश 24 नवंबर 2026: बनाम त्रिपुरा

बनाम त्रिपुरा 26 नवंबर 2026: बनाम आंध्र प्रदेश

दीपक चाहर कप्तान, मानव सुतार उपकप्तान, अभिषेक-कार्तिक भी टीम में; सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए राजस्थान का स्क्वाड

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए राजस्थान का स्क्वाड घोषित हो चुका है। दीपक चाहर को इस टीम का कप्तान और मानव सुतार को उपकप्तान बनाया गया है। 14 नवंबर से इस टूर्नामेंट का एलीट स्टेज शुरू होगा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

सूर्यकुमार कप्तान, शिवम दुबे-सरफराज खान का भी चयन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम का ऐलान

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए मुंबई की टीम का ऐलान हो गया। सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया। शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह मिली है। वह रणजी ट्रॉफी के मैचों में नहीं खेले थे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर











