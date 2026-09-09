इंडिया ए टीम को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज और दो मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है। इस क्रिकेट सीरीज के लिए इंडिया ए की टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज के लिए देवदत्त पडिक्कल को इंडिया ए टीम का कप्तान बनाया गया है जबकि साई सुदर्शन टीम के उप-कप्तान होंगे तो वहीं वनडे सीरीज के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का कप्तान बनाया गया है तो वहीं वनडे टीम के उप-कप्तान देवदत्त पडिक्कल होंगे।

वनडे-टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान

इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच 2 मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज खेली जाएगी जिसकी शुरुआत 22 सितंबर से होगी जबकि इस टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 29 सितंबर से खेला जाएगा। इसके अलावा 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 6 अक्टूबर, दूसरा मैच 9 अक्टूबर जबकि तीसरा मैच 11 अक्टूबर को खेला जाएगा और ये सभी मैच पुडुचेरी में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में हार्दिक पंड्या को भी शामिल किया गया है, लेकिन उनका खेलना उनके फिटनेस पर निर्भर करेगा।

देवदत्त पडिक्कल दोनों टीमों का हिस्सा होंगे जबकि ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ वनडे में खेलेंगे और टेस्ट टीम में उन्हें जगह नहीं दी गई है। साई सुदर्शन भी दोनों टीमों का हिस्सा हैं और टेस्ट टीम के वो उप-कप्तान हें जबकि वनडे टीम में वो प्रियांश आर्या के साथ ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। अंशुल कंबोज को टेस्ट टीम में चुना गया है जबकि वो वनडे टीम में जगह बनाने में सफल नहीं रहे। रजत पाटीदार को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है, लेकिन वो भी टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं।

टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया ए की टीम

अमन मोखाड़े, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), साई सुदर्शन (उप-कप्तान), यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (विकेटतकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), नचिकेत भुटे, वी वैश्य*।

वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए की टीम

प्रियांश आर्या, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उप-कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विप्रज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पंड्या*, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), गुरजपनीत सिंह, यश ठाकुर।

नोट: *फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन

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