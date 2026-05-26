आईपीएल 2026 के लीग स्टेज के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और इस दौरान ऐसे कई खिलाड़ी रहे जिन्होंने अपने नाम के हिसाब से प्रदर्शन नहीं किया और वो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जूझते नजर आए। अगर इस सीजन के 70 लीग मैचों के बाद सबसे खराब प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इसमें कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। जनसत्ता डॉट कॉम ने लीग स्टेज के बाद जिस सबसे खराब प्लेइंग 11 का चयन किया उसका कप्तान ऋषभ पंत को बनाया जिनकी कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स अंकतालिका में आखिरी स्थान पर रही।

ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे ओपनर

इस सीजन के लीग स्टेज के बाद बात अगर सबसे खराब प्लेइंग 11 की हो तो उसमें ओपनिंग के लिए सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे सबसे फिट नजर आते हैं। ऋतुराज का बल्ला इस सीजन में खामोश रहा और इसकी वजह से सीएसके को नुकसान रहा जबकि रहाणे पावरप्ले में बड़ा स्कोर बनाने और रन गति को तेज रखने में पूरी तरह से नाकाम रहे।

इस प्लेइंग 11 के लिए तीसरे नंबर पर सबसे फिट मुंबई के बैटर सूर्यकुमार यादव नजर आते हैं जिन्होंने बेहद खराब औसत से रन बनाए। चौथे स्थान पर ऋषभ पंत हैं जिनकी कप्तानी खराब रही साथ ही साथ वो रन भी नहीं बना पाए। वो अपनी भारी-भरकम (27 करोड़) रकम के मुताबिक प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं रहे। इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर निकोलस पूरन हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से काफी निराश किया और पूरे सीजन उनका बल्ला नहीं चल पाया।

इस टीम में विकेटकीपर जितेश शर्मा हैं जो आरसीबी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उनका बल्ला भी लीग स्टेज तक खामोश रहा और उन्होंने 14 मैचों में सिर्फ 90 रन ही बनाए। इस टीम में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पंड्या हैं जिनकी कप्तानी खराब रही साथ ही वो गेंद व बल्ले से प्रभावित करने में पूरी तरह से असमर्थ रहे। टीम में स्पिन ऑलराउंडर के रूप में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल हैं जिनका प्रदर्शन भी निराश करने वाला रहा।

इस टीम में स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव मौजूद हैं जो बीच के ओवर्स में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस सीजन में उनका जादू तो बिल्कुल भी नहीं चला और वो ज्यादातर मैचों में असरहीन रहे। तेज गेंदबाज के रूप में इस टीम में पंजाब के बॉलर अर्शदीप सिंह हैं जिन्होंने जमकर रन लुटाए हालांकि उन्होंने 14 मैचों में 14 विकेट लिए, लेकिन वो इस सीजन में अपनी लय से भटकते हुए नजर आए। इस टीम में दूसरे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं जिनका औसत इस सीजन में 100 के ऊपर चला गया और ये उनके करियर का सबसे खराब सीजन रह। बुमराह ने 13 मैचों में सिर्फ 4 विकेट लिए।

लीग स्टेज के बाद आईपीएल 2026 की सबसे खराब प्लेइंग 11

ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह।

छक्के लगाने में वैभव तो चौके लगाने में साई सुदर्शन ने मारी बाजी, 70 मैचों के बाद सबसे ज्यादा 6-4 लगाने वाले टॉप-5 बैटर्स

इस सीजन के लीग स्टेज में यानी 70 लीग मुकाबलों में छ्क्के लगाने के मामले में राजस्थान के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने बाजी मारी जबकि सबसे ज्यादा चौके साई सुदर्शन ने लगाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)