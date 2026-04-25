वैभव सूर्यवंशी का तूफान एक बार फिर से आईपीएल 2026 में देखने को मिला है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन के पिछले मैच में वैभव का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार डक पर आउट करने वाले प्रफुल हिंगे की पहले ओवर से ही वैभव ने खबर ली। उन्होंने आते ही पहले ओवर की पांच में चार गेंद पर लगातार चार छक्के ठोक दिए। इसके बाद पैट कमिंस का भी उन्होंने पहली गेंद पर ही सामना करते हुए छक्का लगा दिया। इस पारी में 15 वर्षीय बल्लेबाज ने छठा छक्का लगाते ही क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा।

वैभव ने इस पारी में छह छक्के पूरे करते हुए अपने 50 आईपीएल छक्के 15वीं पारी में पूरे किए। उन्होंने इस मामले में गेल को पीछे छोड़ा जिन्होंने 25 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने साथ ही अभिषेक शर्मा, आंद्रे रसेल और निकोलस पूरन जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को भी पीछे छोड़ दिया। साथ ही वैभव ने इस पारी में 45 रन बनाते ही अपने 1000 टी20 रन भी पूरे किए। इसके बाद वैभव ने 15 गेंद पर छक्के के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा किया।

IPL में सबसे तेज 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी: 15 पारी*

15 पारी* क्रिस गेल: 25 पारी

25 पारी आंद्रे रसेल: 32 पारी

32 पारी अभिषेक शर्मा: 35 पारी

35 पारी एविन लुईस: 37 पारी

37 पारी निकोलस पूरन: 40 पारी

सबसे कम पारियों में 1000 टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज

23 पारी: ब्रैड हॉज

ब्रैड हॉज 23 पारी: शॉन मार्श

शॉन मार्श 24 पारी: मैथ्यू हेडन

मैथ्यू हेडन 25 पारी: देवदत्त पडिक्कल

देवदत्त पडिक्कल 26 पारी: फिल ह्यूज

फिल ह्यूज 26 पारी: वैभव सूर्यवंशी*

Not once. Not twice. THREE times 👀



Vaibhav Sooryavanshi hits another 15-ball half-century this season.👊🏻🔥#TATAIPL 2026 | #RRvSRH | LIVE NOW 👉https://t.co/HHSiOA288w pic.twitter.com/nY3fbmzXpe — Star Sports (@StarSportsIndia) April 25, 2026

वैभव ने सीजन में तीसरी बार किया कमाल

वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन तीसरी बार 15 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया है। उन्होंने इससे पहले सीएसके और आरसीबी के खिलाफ भी 15 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। वैभव के नाम इस सीजन 300 से ऊपर रन भी दर्ज हो चुके हैं। इस सीजन यह उनका तीसरा पचासा भी है।

4,4,4,4,4,4: प्रभसिमरन सिंह ने 6 गेंद पर लगाए छह चौके, IPL इतिहास में तीसरी बार हुआ ऐसा

आईपीएल 2026 के 35वें मैच में प्रभसिमरन ने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज मुकेश कुमार के ओवर में लगातार छह गेंद पर छह चौके लगा दिए। पंजाब किंग्स के सामने इस मैच में दिल्ली ने 265 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



