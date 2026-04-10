विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के 16वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 16 गेंद पर 32 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान चौथा ओवर खत्म होने के बाद राजस्थान के कप्तान को भी चिढ़ाया। इसके बाद खास बात यह रही की अगले ही ओवर में वह रवि बिश्नोई का शिकार हो गए। फिर कप्तान रियान पराग का भी एक खास रिएक्शन सामने आया। दोनों के बीच इस मजाकिया नोक-झोंक की कई तस्वीरें सामने आईं।

क्या था पूरा मामला?

दरअसल यह वाकिया 4 ओवर के खेल के बाद हुआ था। आरसीबी की टीम उस वक्त अच्छी स्थिति में थी। 4 ओवर में 55 रन बन गए थे और दो विकेट गिरे थे। विराट कोहली भी 13 गेंद पर 31 रन बना चुके थे जिसमें 7 चौके शामिल थे। इसके बाद विराट और पराग के बीच कुछ बातचीत हुई। विराट और रियान दोनों एक दूसरे से बात करते और एक-दूसरे को चिढ़ाते दिखे। विराट इस दौरान हंस रहे थे और राजस्थान की पिटाई करने के बाद निश्चित ही कप्तान के मजे ले रहे थे।

फिर पराग ने दिखाया अपना मास्टरस्ट्रोक

रियान पराग की कप्तानी अभी तक इस सीजन बेहतरीन रही है। उन्होंने विराट के साथ इस वाकिये के बाद तुरंत विराट के सामने रवि बिश्नोई को लगा दिया। रवि के सामने विराट का अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। ऐसा ही हुआ और विराट ने ओवर की दो गेंद पर एक रन बनाया और अपनी तीसरी गेंद खेलते ही क्लीन बोल्ड हो गए।

इसके बाद जब विराट जा रहे थे तब रियान पराग ने हाथ उठाते हुए क्राउड को उत्साह बढ़ाने के लिए कहा और विराट को फिर उकसाने की कोशिश की। दोनों के बीच इस फनी नोक-झोंक की कई तस्वीरें सामने आईं। क्रिकबज ने भी लाइव कमेंट्री पर इसका जिक्र किया और दोनों के बीच बातचीत के बारे में लिखा।

आरसीबी की शुरुआत डगमगाई

आरसीबी की इस मैच में शुरुआत डगमगाती दिखी। 82 रन पर ही आधी टीम पवेलियन लौट गई। मैच की पहली गेंद पर ही फिल साल्ट को जोफ्रा आर्चर ने पवेलियन भेजा। इसके बाद दूसरे ओवर में देवदत्त पडिक्कल को भी उन्होंने आउट किया। फिर रवि बिश्नोई ने विराट कोहली और क्रुणाल पंड्या को आउट कर दिया। इसके बाद बृजेश शर्मा ने जितेश शर्मा और टिम डेविड के दो बड़े विकेट झटके। 92 रन पर आरसीबी के छह विकेट हो गए थे। फिर कप्तान रजत पाटीदार ने 63 रन बनाए और स्कोर जैसे-तैसे सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया।

RR vs RCB: वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स की स्टार्टिंग प्लेइंग 11 से क्यों बाहर? हेजलवुड की बेंगलुरु में वापसी

आईपीएल 2026 के 16वें मैच में आरसीबी के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में हैरानी भरे बदलाव दिखे। वैभव सूर्यवंशी भी इस टीम की शुरुआती प्लेइंग 11 में नहीं थे। वहीं जोश हेजलवुड की आरसीबी की प्लेइंग 11 में वापसी हुई। क्लिक करें और पढे़ं पूरी खबर





