राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आरसीबी ने आईपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में एक समय पर अपने पहले 6 विकेट 94 रन पर गंवा दिए थे, लेकिन फिर कप्तान रजत पाटीदार ने बेहद गंभीर परिस्थिति के ना सिर्फ टीम को बाहर निकाला बल्कि टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। रजत ने 63 रन की तूफानी पारी खेली और यशस्वी जायसवाल व आंद्रे रसेल के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

रजत पाटीदार ने तोड़ा यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड

रजत ने राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में 40 गेंदों पर 63 रन बनाए और इस दौरान 4 छक्के और 4 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 157.50 का रहा। इस पारी के साथ ही रजत ने टी20 क्रिकेट में अपने 3000 रन भी पूरे कर लिए। रजत ने टी20 में अपने 3000 रन 95 पारियों में पूरे किए और यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने ऐसा 102 पारियों में किया था। रजत टी20 में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए। तिलक वर्मा इस सूची में पहले नंबर पर हैं।

टी20 में सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाने वाले भारतीय बैटर्स

90 पारी -तिलक वर्मा

91 पारी – ऋतुराज गायकवाड़

93 पारी – केएल राहुल

95 पारी – रजत पाटीदार

102 पारी – यशस्वी जयसवाल

रजत ने आंद्रे रसेल को पीछे छोड़ा

रजत ने राजस्थान के खिलाफ अपनी पारी के दौरान कुल 4 छक्के लगाए और आईपीएल में 41 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। रजत ने 41 पारियों के बाद आईपीएल में कुल 81 छक्के लगाए हैं जबकि उन्होंने आंद्रे रसेल को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 41 पारियों के बाद कुल 77 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं जिन्होंने 41 आईपीएल पारियों के बाद कुल 127 छक्के लगाए थे।

आईपीएल में 41 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर

127 छक्के: क्रिस गेल

81 छक्के: रजत पाटीदार

77 छक्के: आंद्रे रसेल

76 छक्के: हेनरिक क्लासेन

75 छक्के: ऋषभ पंत

68 छक्के: लियाम लिविंगस्टोन

युवराज ने 17 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को बताया बेस्ट बैटिंग पार्टनर; सचिन, सहवाग, रोहित, कोहली को किया इग्नोर

युवराज सिंह ने बताया कि कौन बल्लेबाज उनका फेवरेट बैटिंग पार्टनर था। उन्होंने जो नाम बताया उस खिलाड़ी ने भारत के लिए 17 हजार से ज्यादा रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)