आईपीएल 2026 के 13वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई इंडियंस के अनुभवी और वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी लाइनअप की कमर तोड़ दी। वैभव ने 14 गेंद पर ताबड़तोड़ 39 रन बनाए। वैभव ने जिस तरह बुमराह का छक्के से स्वागत किया, वह चर्चा का विषय था। वहीं इस पारी में उन्होंने पांच छक्के लगाकर ऋषभ पंत और इशान किशन के खास रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया।

वैभव सूर्यवंशी अब आईपीएल इतिहास में 19 साल या उससे कम उम्र में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने पिछले मैच में ऋषभ पंत और इशान किशन की बराबरी की थी। इस मैच में वैभव ने पांच छक्के लगाकर दोनों भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया। वैभव अब बतौर टीनेजर आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं।

आईपीएल में 19 साल या उससे कम उम्र में सबसे ज्यादा छक्के

35 छक्के: वैभव सूर्यवंशी (10 पारी)

वैभव सूर्यवंशी (10 पारी) 30 छक्के: ऋषभ पंत (24 पारी)

ऋषभ पंत (24 पारी) 30 छक्के: इशान किशन (27 पारी)

इशान किशन (27 पारी) 22 छक्के: संजू सैमसन (23 पारी)

यशस्वी जायसवाल ने पूरा किया खास शतक

वहीं यशस्वी ने नाबाद रहते हुए 32 गेंद पर 77 रन की पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 10 चौके और 4 छक्के लगाए। इसी के साथ यशस्वी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 100 छक्के पूरे करते हुए खास शतक भी पूरा किया। वह राजस्थान के लिए 100 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले सिर्फ चौथे बल्लेबाज बने। वहीं यशस्वी का राजस्थान के लिए यह 19वां फिफ्टी प्लस स्कोर भी था। इस मामले में उन्होंने अजिंक्य रहाणे की बराबरी की।

आईपीएल में RR के लिए 100 या उससे ज्यादा छक्के

192 छक्के: संजू सैमसन

संजू सैमसन 135 छक्के: जोस बटलर

जोस बटलर 109 छक्के: शेन वॉटसन

शेन वॉटसन 100 छक्के: यशस्वी जायसवाल

राजस्थान ने 11 ओवर में ठोके 150 रन

यशस्वी और वैभव की इस तूफानी पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 11 ओवर के मैच में ही 150 रन ठोक दिए। इस पारी में राजस्थान ने आईपीएल में टीम द्वारा सबसे तेज 50 के मामले में दूसरे स्थान पर जगह बनाई। यह रिकॉर्ड आरसीबी के नाम है जब उसने 2011 में 2.3 ओवर में 50 रन पूरे किए थे। इस मैच में राजस्थान ने 2.4 ओवर में अपने शुरुआती 50 रन पूरे किए थे।

वैभव सूर्यवंशी ने MI के खेमे में मचाई खलबली, बुमराह, बोल्ट, शार्दुल का छक्के से स्वागत; 14 गेंद पर ठोके 39 रन

वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंटरनेशनल गेंदबाजों का डटकर सामना किया। उन्होंने बुमराह के खिलाफ दो, बोल्ट के खिलाफ एक और शार्दुल के खिलाफ दो छक्के जड़। वैभव ने 14 गेंद पर 39 रन की बेहतरीन पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



