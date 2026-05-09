IPL 2026, RR vs GT Cricket Match Live Scorecard: आईपीएल 2026 के 52वें मैच में सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस के साथ होगा। प्लेऑफ के करीब पहुंचने के लिए दोनों टीमों के लिए इस मैच में जीत बेहद जरूरी है। इन दोनों टीमों के इस वक्त 12-12 अंक हैं और राजस्थान चौथे जबकि गुजरात की टीम 5वें स्थान पर है। राजस्थान अगर जीत जाती है तो वो अंकतालिका में पहले नंबर पर पहुंच सकती है जबकि गुजरात को जीत मिलती है तो उसके दूसरे नंबर पर पहुंचने की संभावना है।
Indian Premier League, 2026
Rajasthan Royals
Gujarat Titans
Match Yet To Begin ( Day – Match 52 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
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RR vs GT Today Match: गिल बना चुके हैं 300 से ज्यादा रन
शुभमन गिल इस सीजन में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और पिछले 10 मैचों में वो 154 से ज्यादा की औसत से 378 रन बना चुके हैं। इस सीजन में राजस्थान के खिलाफ पहले मैच में इंजरी की वजह से नहीं खेले थे। राशिद खान ने इस मैच में गुजरात की कप्तानी की थी।
RR vs GT Today Match: गिल,साई, बटलर राजस्थान के लिए बड़ी चुनौती
राजस्थान को अगर ये मैच जीतना है तो उसे गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर को लेकर ठोस रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा। इन तीनों पर काबू पाकर ही रियान पराग की टीम को जीत मिल सकती है।
RR vs GT Today Match: जीत की हैट्रिक लगा चुकी है गुजरात
राजस्थान के खिलाफ मैच से पहले गुजरात ने अपने तीन मैच लगातार जीते हैं और ये टीम विजयीरथ पर सवार है। गुजरात की टीम राजस्थान को कड़ी टक्कर देगी।
RR vs GT Today Match: राजस्थान को पिछले मैच में मिली थी हार
राजस्थान की टीम को पिछले मैच में दिल्ली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान के 225 रन बनाने के बावजूद दिल्ली ने उसे हरा दिया था। अब राजस्थान वापसी करना चाहेगी।
RR vs GT Today Match: गुजरात को भी जीत से होगा फायदा
गुजरात की टीम अगर राजस्थान को हरा देती है तो वो अंकतालिका में दूसरे नंबर पर आ सकती है। इस स्थिति में पंजाब किंग्स तीसरे नंबर पर आ जाएगी।
RR vs GT Today Match: राजस्थान के पास पहले नंबर पर आने का मौका
राजस्थान की टीम ने अगर गुजरात को हरा दिया तो ये टीम अंकतालिका में पहले स्थान पर आ सकती है और हैदराबाद की टीम नीचे आ जाएगी।
RR vs GT Today Match: गुजरात की टीम 5वें नंबर पर
गुजरात की टीम ने अब तक 10 मैच खेले हैं जिसमें उसे 6 में जीत मिली है। इस टीम के भी 12 अंक हैं और अंकतालिका में ये टीम 5वें स्थान पर है। रन रेट के आधार पर ये टीम राजस्थान से नीचे है।
RR vs GT Today Match: अंकतालिका में राजस्थान चौथे नंबर पर
राजस्थान की टीम ने अब तक खेले 10 में से 6 मैच जीते हैं जबकि 4 मैच हारे हैं। इस टीम के 12 अंक हैं और ये टीम अभी अंकतालिका में चौथे स्थान पर है।
RR vs GT Today Match: गुजरात की टीम
शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, अरशद खान, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, इशांत शर्मा, शाहरुख खान, जयंत यादव, ल्यूक वुड, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइजन, रविश्रीनिवासन साई किशोर।
RR vs GT Today Match: राजस्थान की टीम
यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), रविंद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, रवि सिंह, यशराज पुंजा, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, शिमरॉन हेटमायर, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युधवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला।
RR vs GT Today Match: राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच
नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 का 52वां मैच राजस्थान और गुजरात के बीच आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ क्रिकेट व खेल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।