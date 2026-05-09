IPL 2026, RR vs GT Cricket Match Live Scorecard: आईपीएल 2026 के 52वें मैच में सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस के साथ होगा। प्लेऑफ के करीब पहुंचने के लिए दोनों टीमों के लिए इस मैच में जीत बेहद जरूरी है। इन दोनों टीमों के इस वक्त 12-12 अंक हैं और राजस्थान चौथे जबकि गुजरात की टीम 5वें स्थान पर है। राजस्थान अगर जीत जाती है तो वो अंकतालिका में पहले नंबर पर पहुंच सकती है जबकि गुजरात को जीत मिलती है तो उसके दूसरे नंबर पर पहुंचने की संभावना है।

Indian Premier League, 2026 Rajasthan Royals

vs Gujarat Titans

Match Yet To Begin ( Day – Match 52 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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