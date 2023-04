RR vs DC Playing 11, IPL 2023: जोस बटलर की जगह कौन करेगा दिल्ली के खिलाफ राजस्थान के लिए ओपनिंग, दोनों टीमों की ऐसी हो सकती है प्लेइंग इलेवन

Rajasthan Royals (RR) vs Delhi Capitals (DC) Probable Playing 11: दिल्ली कैपिटल्स का अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा।

आईपीएल 2023, राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल संभावित प्लेइंग 11: दिल्ली और राजस्थान टीम के खिलाड़ी (सोर्स-फाइल फोटो)

IPL 2023,RR vs DC Dream 11 Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में दिल्ली कैपिटल्स अपना तीसरा लीग मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी। गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में दिल्ली की टीम जीत से कम कुछ नहीं चाहेगी क्योंकि इस टीम ने अपने पहले दो मुकाबले गंवा दिए हैं। डेविड वॉर्नर की कप्तानी में दिल्ली का प्रदर्शन पिछले दो मैचों में निराश करने वाला रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम ने लीग में जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे मैच में उसे हार मिली थी। राजस्थान की तरफ से उनके तूफानी बल्लेबाज जोस बटलर दिल्ली के खिलाफ खेल पाएंगे या नहीं ये भी इस टीम के लिए चिंता का विषय है। दोनों टीमों के लिए अंकतालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जीत जरूरी है, लेकिन इसके लिए संतुलित प्लेइंग इलेवन का चयन बेहद आवश्यक होगा। दिल्ली की टीम को पहली जीत की तलाश दिल्ली की टीम का जीत का खाता अब तक नहीं खुला है और राजस्थान के खिलाफ इस टीम में बतौर ओपनर पृथ्वी शॉ और कप्तान डेविड वॉर्नर होंगे। मिचेल मार्श अपनी शादी के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं ऐसे में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रोवमैन पॉवेल को टीम में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद टीम में बल्लेबाजी के लिए रिली रोसो, सरफराज खान और अक्षर पटेल हो सकते हैं। टीम में अभिषेक पोरेल को मौका दिया जा सकता है साथ ही अमन हकीम खान भी प्लेइंग इलेवन में नजर आ सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें को इसमें कुलदीप यादव बतौर स्पिनर होंगे तो वहीं एनरिच नार्खिया और मुकेश कुमार को तेज गेंदबाज के रूप में शामिल किया जा सकता है। दिल्ली की संभावित प्लेइंग इलेवन पृथ्वी शॉ, डेविड वॉर्नर (कप्तान), रोवमैन पॉवेल, रिली रोसो, सरफराज खान, अक्षर पटेल, अभिषेक पोरेल, अमन हकीम खान, कुलदीप यादव, एनरिच नार्खिया, मुकेश कुमार। जोस बटलर के खेलने पर संशय जोस बटलर के खेलने पर संशय बना हुआ है ऐसे में राजस्थान की टीम प्लेइंग इलेवन में जो रूट को मौका दे सकती है। टीम के लिए ओपनिंग यशस्वी जयसवाल के साथ देवदत्त पडीक्कल कर सकते हैं जबकि तीसरे नंबर पर जो रूट हो सकते हैं। कप्तान संजू सैमसन चौथे नंबर पर आ सकते हैं और इनके बाद सिमरोन हेटमायर और रेयान पराग बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। टीम में बतौर ऑलराउंडर जेसन होल्डर और आर अश्विन हो सकते हैं जबकि गेंदबाज के रूप में युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और केएम आसिफ प्लेइंग इलेवन में नजर आ सकते हैं। राजस्थान की संभावित प्लेइंग इलेवन यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडीक्कल, जो रूट, संजू सैमसन (कप्तान), सिमरोन हेटमायर, रेयान पराग, जेसन होल्डर, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, केएम आसिफ।

