आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का जलवा लगातार देखने को मिला है। उनका कद 15 साल की छोटी की उम्र में ही इतना बड़ा हो रहा है कि जब वह मैदान पर उतरने वाले होते हैं तो कोई ना कोई रिकॉर्ड उनका इंतजार कर रहा होता है। इस सीजन आईपीएल में 9 पारियों में 37 छक्के लगा चुके वैभव अब कीरोन पोलार्ड एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने से बस एक सिक्स दूर हैं।

वैभव ने पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में 16 गेंद पर 43 रन की तूफानी पारी में पांच छक्के लगाए थे। वह टी20 क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे करने से एक हिट दूर रहे गए थे। अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वैभव जहां पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर हैं। वहीं वह टी20 में अपने छक्कों का खास शतक भी पूरा कर लेंगे। वह मौजूदा सीजन में 34 चौके और 37 छक्के समेत 9 पारियों में 400 रन बना चुके हैं।

वैभव बन सकते हैं सबसे तेज 100 टी20 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी के नाम अभी तक 27 टी20 पारी और 511 गेंदों में 99 छक्के दर्ज हैं। अगर वह दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक छक्का भी लगाते हैं तो अपने 100 टी20 छक्कों के साथ सबसे तेज 100 टी20 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन जाएंगे। अभी यह रिकॉर्ड कैरेबियाई दिग्गज कीरोन पोलार्ड के नाम है जिन्होंने 843 गेंदों पर 100 टी20 छक्के पूरे किए थे।

यानी वैभव इस मामले में पोलार्ड से बहुत आगे हैं और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद पास भी हैं। अगर इस पारी में सूर्यवंशी छक्का नहीं भई लगा पाते हैं तो आगे कई मौके उनके पास ऐसे आएंगे। यानी पोलार्ड का यह रिकॉर्ड टूटना तय है, अब कब टूटेगा यह वैभव सूर्यवंशी पर निर्भर करेगा। इससे पहले वैभव इसी आईपीएल में अपने 1000 टी20 रन पूरे कर चुके हैं और वह ऐसा करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी बने थे।

T20 में 19 की उम्र तक सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज (42 मैचों तक)

खिलाड़ी अवधि पारियां रन छक्के वैभव सूर्यवंशी 2024-2026* 27 1101 99* रहमानुल्लाह गुरबाज 2017-2021 52 1271 90 डेवाल्ड ब्रेविस 2021-2023 42 1055 73 गुलशन झा 2022-2026 49 754 53 इशान किशन 2014-2018 52 1194 53 कुशल मल्ला 2019-2024 29 685 53 लुआन-ड्रे प्रिटोरियस 2024-2026 62 1501 51 रियान पराग 2017-2021 48 1019 50 हसन ईसाखिल 2022-2026 33 958 48 आयुष म्हात्रे 2025-2026 19 766 48 तिलक वर्मा 2019-2022 35 1075 46 वफीउल्लाह ताराखिल 2023-2025 35 806 46 मीत भवसार 2019-2024 46 1171 39 संजू सैमसन 2011-2014 46 1016 39

क्रिस गेल नंबर 1, वैभव सूर्यवंशी ने कर ली डिविलियर्स-पंत की बराबरी; ये हैं IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने 9 मैचों के बाद ही 37 छक्के लगा दिए हैं। उनके निशाने पर क्रिस गेल का वह रिकॉर्ड है जो पिछले 13 साल से कोई नहीं तोड़ पाया है। बीच सीजन ही वैभव ने डिविलियर्स और ऋषभ पंत की बराबरी भी कर ली है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







