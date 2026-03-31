वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 से एक दिन पहले अपना 15वां जन्मदिन मनाया था। सीजन में 30 मार्च को जब वह अपना पहला मैच खेलने उतरे तो चेन्नई सुपर किंग्स के वर्ल्ड क्लास गेंदबाज मैट हेनरी, नूर अहमद, खलील अहमद की जमकर खबर उन्होंने ली और 15 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने 17 गेंद पर 52 रन की पारी खेली। इस पारी के बाद वह प्लेयर ऑफ द मैच तो नहीं बने लेकिन फिर भी तीन अवॉर्ड उन्हें मिले।

वॉन ने की टीम इंडिया में डेब्यू की मांग

वहीं मैच के बाद क्रिकबज पर बात करते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने सीधे तौर पर वैभव को अब टीम इंडिया के लिए डेब्यू कैप देने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि अगर यह दांव काम आ गया तो भारत को बहुत फायदा होगा। वैभव सूर्यवंशी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 का आगाज ठीक वैसे ही किया, जैसे उन्होंने पिछले सीजन का अंत किया था। वैभव ने पिछले सीजन 7 पारियों में 252 रन बनाए थे।

वैभव सूर्यवंशी को मिले कौन से 3 अवॉर्ड?

वैभव सूर्यवंशी को 17 गेंद पर 52 रन की तूफानी पारी के बाद तीन अवॉर्ड इस मैच में मिले। उन्हें सबसे ज्यादा चौके, सबसे ज्यादा छक्के के अलावा सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच भी चुना गया। वैभव ने 300 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। आइए देखते हैं कौन से तीन अवॉर्ड 15 वर्षीय खिलाड़ी को मिले:-

सुपर 4s ऑफ द मैच: वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में चार चौके लगाए और उन्हें मैच के बाद यह अवॉर्ड मिला। इसकी प्राइज मनी 1 लाख रुपये थी।

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में चार चौके लगाए और उन्हें मैच के बाद यह अवॉर्ड मिला। इसकी प्राइज मनी 1 लाख रुपये थी। सुपर 6s ऑफ द मैच: वैभव ने 52 रन की पारी में 5 बेहतरीन छक्के लगाए और उन्हें सुपर 6 का अवॉर्ड भी मिला। इसकी प्राइज मनी भी 1 लाख रुपये थी।

वैभव ने 52 रन की पारी में 5 बेहतरीन छक्के लगाए और उन्हें सुपर 6 का अवॉर्ड भी मिला। इसकी प्राइज मनी भी 1 लाख रुपये थी। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच: राजस्थान के सलामी बल्लेबाज ने अपनी 17 गेंद की पारी में 300 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 52 रन बनाए और यह अवॉर्ड जीता। इसकी प्राइज मनी में भी वैभव को 1 लाख रुपये मिले।

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आईपीएल 2026 के तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया और कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। वहीं सबसे ज्यादा गेंद बची रहने के लिहाज से सीएसके की यह दूसरी सबसे बड़ी हार है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर