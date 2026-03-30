वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 का आगाज ठीक उसी तरह किया जिस अंदाज में पिछले सीजन शुरुआत की थी। आईपीएल 2025 में वैभव ने 17 गेंद पर पचासा और एक तूफानी शतक लगाया था। इस सीजन के पहले मैच में ही चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 15 साल के इस खिलाड़ी ने 15 गेंद पर तूफानी पचासा ठोक दिया। लीग के इतिहास में यह संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है।

उन्होंने अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सुरेश रैना और ट्रेविस हेड को पीछे छोड़ा। वैभव सूर्यवंशी ने पिछले सीजन 7 पारियों में 252 रन बनाए थे। इस सीजन वैभव ने पहले मैच से दिखा दिया कि वह इस सीजन अपना पूरे साल वाला कमाल दिखाने के लिए तैयार हैं। वैभव का यह 8वां आईपीएल मैच ही था।

आईपीएल में सबसे तेज पचासा लगाने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी गेंदें मैच स्थान तिथि यशस्वी जायसवाल 13 राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता 11 मई 2023 केएल राहुल 14 किंग्स इलेवन पंजाब बनाम दिल्ली कैपिटल्स मोहाली 08 अप्रैल 2018 पैट कमिंस 14 कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस पुणे 06 अप्रैल 2022 रोमारियो शेफर्ड 14 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स बेंगलुरु 03 मई 2025 वैभव सूर्यवंशी 15 राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स गुवाहाटी 30 मार्च 2026 यूसुफ पठान 15 कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता 24 मई 2014 सुनील नरेन 15 कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बैंगलोर 07 मई 2017 निकोलस पूरन 15 लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बेंगलुरु 10 अप्रैल 2023 जेक फ्रेजर-मैकगर्क 15 दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली 20 अप्रैल 2024 जेक फ्रेजर-मैकगर्क 15 दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस दिल्ली 27 अप्रैल 2024 सुरेश रैना 16 चेन्नई सुपर किंग्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब मुंबई 30 मई 2014 इशान किशन 16 मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद अबू धाबी 8 अक्टूबर 2021 अभिषेक शर्मा 16 सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस हैदराबाद 27 मार्च 2024 ट्रैविस हेड 16 सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली 20 अप्रैल 2024

वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल करियर का यह दूसरा अर्धशतक जड़ा। पिछले सीजन उन्होंने एक पचासा और एक शतक लगाया था। उनके नाम अब आठ आईपीएल मैचों में 304 रन दर्ज हो चुके हैं। उनका औसत 36 से ऊपर और स्ट्राइक रेट 218 से अधिक का है। उनका सर्वोच्च स्कोर 101 रन है। उनके नाम अभी तक आईपीएल में 29 छक्के और 22 चौके दर्ज हैं।

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