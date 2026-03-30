वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 का आगाज ठीक उसी तरह किया जिस अंदाज में पिछले सीजन शुरुआत की थी। आईपीएल 2025 में वैभव ने 17 गेंद पर पचासा और एक तूफानी शतक लगाया था। इस सीजन के पहले मैच में ही चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 15 साल के इस खिलाड़ी ने 15 गेंद पर तूफानी पचासा ठोक दिया। लीग के इतिहास में यह संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है।
उन्होंने अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सुरेश रैना और ट्रेविस हेड को पीछे छोड़ा। वैभव सूर्यवंशी ने पिछले सीजन 7 पारियों में 252 रन बनाए थे। इस सीजन वैभव ने पहले मैच से दिखा दिया कि वह इस सीजन अपना पूरे साल वाला कमाल दिखाने के लिए तैयार हैं। वैभव का यह 8वां आईपीएल मैच ही था।
आईपीएल में सबसे तेज पचासा लगाने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|गेंदें
|मैच
|स्थान
|तिथि
|यशस्वी जायसवाल
|13
|राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|11 मई 2023
|केएल राहुल
|14
|किंग्स इलेवन पंजाब बनाम दिल्ली कैपिटल्स
|मोहाली
|08 अप्रैल 2018
|पैट कमिंस
|14
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस
|पुणे
|06 अप्रैल 2022
|रोमारियो शेफर्ड
|14
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
|बेंगलुरु
|03 मई 2025
|वैभव सूर्यवंशी
|15
|राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
|गुवाहाटी
|30 मार्च 2026
|यूसुफ पठान
|15
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता
|24 मई 2014
|सुनील नरेन
|15
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|बैंगलोर
|07 मई 2017
|निकोलस पूरन
|15
|लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|बेंगलुरु
|10 अप्रैल 2023
|जेक फ्रेजर-मैकगर्क
|15
|दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|दिल्ली
|20 अप्रैल 2024
|जेक फ्रेजर-मैकगर्क
|15
|दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस
|दिल्ली
|27 अप्रैल 2024
|सुरेश रैना
|16
|चेन्नई सुपर किंग्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब
|मुंबई
|30 मई 2014
|इशान किशन
|16
|मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|अबू धाबी
|8 अक्टूबर 2021
|अभिषेक शर्मा
|16
|सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस
|हैदराबाद
|27 मार्च 2024
|ट्रैविस हेड
|16
|सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स
|दिल्ली
|20 अप्रैल 2024
वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल करियर का यह दूसरा अर्धशतक जड़ा। पिछले सीजन उन्होंने एक पचासा और एक शतक लगाया था। उनके नाम अब आठ आईपीएल मैचों में 304 रन दर्ज हो चुके हैं। उनका औसत 36 से ऊपर और स्ट्राइक रेट 218 से अधिक का है। उनका सर्वोच्च स्कोर 101 रन है। उनके नाम अभी तक आईपीएल में 29 छक्के और 22 चौके दर्ज हैं।
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आईपीएल 2026 में 1065 दिन बाद सरफराज खान की वापसी हुई। पर वह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खास डेब्यू नहीं कर पाए। वहीं राजस्थान रॉयल्स में वापस लौटे रविंद्र जडेजा ने आते ही पहले ओवर में जलवा दिखाया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर