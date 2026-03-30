वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 का आगाज ठीक उसी तरह किया जिस अंदाज में पिछले सीजन शुरुआत की थी। आईपीएल 2025 में वैभव ने 17 गेंद पर पचासा और एक तूफानी शतक लगाया था। इस सीजन के पहले मैच में ही चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 15 साल के इस खिलाड़ी ने 15 गेंद पर तूफानी पचासा ठोक दिया। लीग के इतिहास में यह संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है।

उन्होंने अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सुरेश रैना और ट्रेविस हेड को पीछे छोड़ा। वैभव सूर्यवंशी ने पिछले सीजन 7 पारियों में 252 रन बनाए थे। इस सीजन वैभव ने पहले मैच से दिखा दिया कि वह इस सीजन अपना पूरे साल वाला कमाल दिखाने के लिए तैयार हैं। वैभव का यह 8वां आईपीएल मैच ही था।

आईपीएल में सबसे तेज पचासा लगाने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ीगेंदेंमैचस्थानतिथि
यशस्वी जायसवाल13राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्सकोलकाता11 मई 2023
केएल राहुल14किंग्स इलेवन पंजाब बनाम दिल्ली कैपिटल्समोहाली08 अप्रैल 2018
पैट कमिंस14कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंसपुणे06 अप्रैल 2022
रोमारियो शेफर्ड14रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्सबेंगलुरु03 मई 2025
वैभव सूर्यवंशी15राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्सगुवाहाटी30 मार्च 2026
यूसुफ पठान15कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबादकोलकाता24 मई 2014
सुनील नरेन15कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोरबैंगलोर07 मई 2017
निकोलस पूरन15लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोरबेंगलुरु10 अप्रैल 2023
जेक फ्रेजर-मैकगर्क15दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाददिल्ली20 अप्रैल 2024
जेक फ्रेजर-मैकगर्क15दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंसदिल्ली27 अप्रैल 2024
सुरेश रैना16चेन्नई सुपर किंग्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाबमुंबई30 मई 2014
इशान किशन16मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबादअबू धाबी8 अक्टूबर 2021
अभिषेक शर्मा16सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंसहैदराबाद27 मार्च 2024
ट्रैविस हेड16सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्सदिल्ली20 अप्रैल 2024

वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल करियर का यह दूसरा अर्धशतक जड़ा। पिछले सीजन उन्होंने एक पचासा और एक शतक लगाया था। उनके नाम अब आठ आईपीएल मैचों में 304 रन दर्ज हो चुके हैं। उनका औसत 36 से ऊपर और स्ट्राइक रेट 218 से अधिक का है। उनका सर्वोच्च स्कोर 101 रन है। उनके नाम अभी तक आईपीएल में 29 छक्के और 22 चौके दर्ज हैं।

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