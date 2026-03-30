आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। अगर मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो मैच के बीच कई बार बारिश खलल डाल सकती है। यानी बादलों की लुका-छिपी के बीच फैंस का मजा भी किरकिरा हो सकता है। वर्तमान में (खबर लिखे जाने के वक्त) गुवाहाटी में हल्की बारिश जारी है।

अगर बारिश के कारण यह मुकाबला पूरा नहीं हो पाया तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा। फिलहाल बारिश के प्रतिशत की बात करें तो एक्यूवेदर के मुताबिक जिस अंतराल में मैच होना है, उस दौरान लगातार बारिश का पूर्वानुमान बताया गया है। यानी ग्राउंड स्टाफ को इस मैच के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इस मैच का टॉस शाम 7 बजे होना है और मैच तकरीबन रात 11 या 11.30 तक चलता है।

मैच के दौरान हर घंटे बारिश के कितने प्रतिशत आसार?

शाम 5 बजे: 34 प्रतिशत

34 प्रतिशत शाम 6 बजे: 29 प्रतिशत

29 प्रतिशत शाम 7 बजे: 20 प्रतिशत

20 प्रतिशत रात 8 बजे: 20 प्रतिशत

20 प्रतिशत रात 9 बजे: 20 प्रतिशत

20 प्रतिशत रात 10 बजे: 20 प्रतिशत

20 प्रतिशत रात 11 बजे: 20 प्रतिशत

मौसम की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान बनाम सीएसके मुकाबले में लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। कई बार मैदान पर पासिंग शॉवर दिख सकता है। वहीं मैच से पहले भी यहां बारिश हुई है और मैदान गीला होने के कारण टॉस भी देरी से हो सकता है, अगर 7 बजे के आसपास बारिश हुई। हालांकि, मैच पूरा हो सकता है और नतीजा भी निकल सकता है, लेकिन बारिश के खलल की संभावना जरूर है।

कैसा रहेगा गुवाहाटी की पिच का मिजाज?

गुवाहाटी में बारिश के कारण पिच पर थोड़ी नमी हो सकती है। इसका फायदा गेंदबाज उठा सकते हैं। वहीं अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुई तो पहले गेंदबाजी करने वाली टीम के पेसर्स को शुरू में फायदा मिल सकता है। पिच कवर्स से ढकी रही है ज्यादा वक्त तक तो लाइट्स में स्पिनर्स में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर रात के वक्त मौसम खुला तो ओस भी गेम में आ सकती है। ऐसे में टॉस की भूमिका अहम होने वाली है।

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आईपीएल 2026 के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने केकेआर को हराकर सीजन का विजयी आगाज किया। इस मैच के बाद रिंकू सिंह एमआई के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और उन्होंने एक बैट उठा लिया। इसका मजेदार वीडियो एक्स पर फ्रेंचाइजी ने शेयर किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर