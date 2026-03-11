Rajasthan Royals Schedule 2026: राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने नवनियुक्त युवा कप्तान रियान पराग के नेतृत्व में आईपीएल 2026 का अभियान शुरू करेगी। राजस्थान की पहली भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगी। इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और राजस्थान के पूर्व कप्तान संजू सैमसन आमने-सामने होंगे। वहीं रविंद्र जडेजा अपनी पुरानी टीम चेन्नई के सामने खेलने उतरेंगे।

यह मुकाबला काफी रोमांचक होगा। क्योंकि इसमें कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जो एक-दूसरे की टीम से खेल चुके हैं। पहले 20 मैचों का शेड्यूल सामने आया है और राजस्थान रॉयल्स अपना पहला मैच 30 मार्च को खेलने उतरेगी। राजस्थान का होम ग्राउंड गुवाहाटी का बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम होगा। पहले फेज में रॉयल्स की टीम चार मुकाबले खेलेगी।

राजस्थान रॉयल्स के शुरुआती चार मैचों का शेड्यूल

पहला मैच: राजस्थान रॉयल्स बनाम सीएसके, 30 मार्च 2026, गुवाहाटी

राजस्थान रॉयल्स बनाम सीएसके, 30 मार्च 2026, गुवाहाटी दूसरा मैच: गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, 4 अप्रैल 2026, अहमदाबाद

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, 4 अप्रैल 2026, अहमदाबाद तीसरा मैच: राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, 7 अप्रैल 2026, गुवाहाटी

राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, 7 अप्रैल 2026, गुवाहाटी चौथा मैच: राजस्थान रॉयल्स बनाम आरसीबी, 11 अप्रैल 2026, गुवाहाटी

राजस्थान रॉयल्स ने ऑक्शन में इन खिलाड़ियों पर लगाया था दांव

खिलाड़ी बेस प्राइस कितने में बिके रवि बिश्नोई (भारतीय, कैप्ड) दो करोड़ रुपये 7.2 करोड़ रुपये एडम मिल्ने दो करोड़ रुपये 2.4 करोड़ रुपये रवि सिंह (भारतीय, अनकैप्ड) 30 लाख रुपये 95 लाख रुपये सुशांत मिश्रा (भारतीय, अनकैप्ड) 30 लाख रुपये 90 लाख रुपये कुलदीप सेन (भारतीय, अनकैप्ड) 75 लाख रुपये 75 लाख रुपये बृजेश शर्मा 30 लाख रुपये 30 लाख रुपये विग्नेश पुथुर (भारतीय, अनकैप्ड) 30 लाख रुपये 30 लाख रुपये यश राज पुंज (भारतीय, अनकैप्ड) 30 लाख रुपये 30 लाख रुपये अमन राव पेराला (भारतीय, अनकैप्ड 30 लाख रुपये 30 लाख रुपये

राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2026 के लिए पूरा स्क्वाड

वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेन मफाका, नांद्रे बर्गर, रविंद्र जडेजा, डोनोवोन फरेरा, सैम करन, रवि बिश्नोई, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा, विग्नेश पुथुर, यश राज पुंज, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन, बृजेश शर्मा, अमन राव पेराला।

