विराट कोहली की गिनती दुनिया के सफलतम कप्तानों में होती है। वे बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले भारतीय हैं। हालांकि, उनके फैंस को अपने कप्तान का यह हुनर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में देखने को नहीं मिला है। Indian Premier League (IPL) विराट के हाथों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore) की कमान है।

इंडियन प्रीमियर लीग के अब तक 11 सीजन हो चुके हैं, लेकिन एक बार भी विराट की सेना चैंपियन बनने का स्वाद नहीं चख पाई है। अगले सीजन के लिए इस महीने की 19 तारीख को नीलामी होनी है, जिसमें 971 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हालांकि, नीलामी से पहले एक ट्वीट के कारण आरसीबी समेत विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की फजीहत हो रही है।

दरअसल, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (NASA) के नासा के लूनर रिकनैसैंस ऑर्बिटर (LRO) ने चांद की सतह पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-2 (Chandrayaan-2) के लैंडर विक्रम (Vikram Lander) का मलबा ढूंढ़ निकाला है। नासा ने मलबा ढूंढ़ने का श्रेय चेन्नई के एक Mechanical Engineer शनमुगा सुब्रमण्यन (Shanmuga Subramanian) को दिया है। शनमुगा सुब्रमण्यन ने ही सबसे पहले मलबे की पहचान की थी। यह खबर मिलने के बाद Royal Challengers Bangalore (RCB) ने नासा से विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के बल्ले से निकली गेंदों को ढूंढ़ने की अजीबोगरीब मांग कर दी।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसके कैप्शन में उसने लिखा, ‘नासा को बधाई। हमारे पास अपने बल्लेबाजों की ओर से एक खास आग्रह है। क्या विक्रम लैंडर का पता लगाने वाली नासा की टीम हमारे बल्लेबाजों विराट कोहली (Virat Kohli) और एबी डिविलियर्स (AB DE Villiers) की गेंदों को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है?’

RCB का यह वीडियो थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूजर्स RCB की फजीहत करने लगे। किसी ने पूछा विराट ने आखिरी बार छक्का कब मारा था। किसी ने सलाह दी कि पहले अपने लिए आईपीएल की ट्रॉफी तो खोज लो।

@Devdgreat1 ने लिखा, तुम्हें आईपीएल ट्रॉफी ढूंढ़नी चाहिए। @bk_revanth ने ट्वीट किया, भगवान के लिए एडमिन को बदल दो। @Fierceyetflawed ने लिखा, क्यों बेइज्जती करानी है भाई। @SBhriguvansh ने लिखा, NASA प्लीज इनके लिए आईपीएल ट्रॉफी ढूंढ़ दीजिए, ये 11 साल से नहीं ढूंढ पा रहे हैं। @saraXstan_kiddo ने ट्वीट किया, ‘आधी आरसीबी और आरसीबी के फैंस की बेइज्जती तुम लोगों की वजह से ही होती है।’ @pratikthakur3 ने लिखा, ‘भाईलोग तुम पहले प्लेऑफ के लिए तो क्वालिफआई हो जाओ।’

Could the #NASA team that found #VikramLander also help us find the cricket balls hit by ABD & Virat ?

