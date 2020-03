Coronavirus: ब्राजील को फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले रोनाल्डिन्हो उनके भाई रोबर्टे एसिस इन दिनों जेल में हैं। 39 साल के रोनाल्डिन्हो और 49 साल के एसिस को इस महीने की 4 मार्च को असुसियोन में तब गिरफ्तार किया गया था, जब दोनों कथित तौर पर जाली पासपोर्ट के साथ पराग्वे में घुसे थे। दोनों 6 मार्च से जेल में हैं। कुछ दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि कोरोना वायरस के कारण रोनाल्डिन्हो और एसिस को जेल में किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा।

हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल एक ताजा वीडियो में वे फुट-वॉलीबॉल खेलते हुए दिख रहे हैं। फुट-वॉलीबॉल का मतबल वे वॉलीबॉल को पैर और हाथ दोनों से खेलते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ एक और व्यक्ति फुट-वॉलीबॉल खेल रहा है। दोनों ही इस खेल का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वीडियो देखने से लग रहा है कि नेट के दूसरी ओर भी कुछ लोग हैं। हालांकि, उनकी शक्लें नहीं दिख रही हैं।

फैंस को भी रोनाल्डिन्हो का यह भी वीडियो काफी पसंद आ रहा है। कुछ फैंस रोनाल्डिन्हो की किस्मत पर रंज भी हो रहा है। कई लोग रोनाल्डिन्हो की जिंदादिली की तारीफ भी कर रहे हैं। एक फैन ने कहा कि वह एक सच्चे इंसान दिख रहे हैं। जो हर परिस्थिति में जिंदगी जीना चाहता है। इस पर वीडियो शेयर करने वाले फुटबॉल जर्नलिस्ट बेन हेवार्ड ने रिप्लाई किया कि हां मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ब्राजील के लोग कठिन समय में भी आनंद से जीवन जीते हैं। लगता है कि हम सभी को इससे सीख लेनी चाहिए।

कुछ लोग पूछ रहे हैं कि रोनाल्डिन्हो की सजा कितने दिन या साल की सुनाई गई है। यही नहीं, कुछ लोगों को रोनाल्डिन्हो की स्वच्छंदता इतनी रास आई कि वे भी इस स्टार फुटबॉलर के साथ जेल में रुकने की मांग कर रहे हैं। @HSultanmamedov ने लिखा, मुझे भी वहां (जेल) ले चलो। @usyfitt ने दावा किया कि मैं भी पराग्वे की जेल में रह चुका हूं। मेरे कमरे में ही रोनाल्डिन्हो भी थे।

While we’re all in quarantine due to coronavirus, Ronaldinho’s life in a Paraguayan prison really doesn’t seem so bad… pic.twitter.com/bs2X94reqX

— Ben Hayward (@bghayward) March 30, 2020