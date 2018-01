ये फोटो देख रोहित शर्मा ने कहा- उड़ मत जाइयो, युजवेंद्र चहल ने भी दिया मजेदार जवाब

युवा स्पिनर युजवेंद्र चहल टीम इंडिया की गेंदबाजी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। जब भी मौका मिला उन्होंने खुद को साबित किया। शरीर से बेहद दुबले-पतले चहल की घूमती गेंदों पर कई बार बल्लेबाज गच्चा खा जाते हैं। हाल ही में चहल ने एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने गोल्फ स्टिक पकड़ी हुई है। तस्वीर बेंगलुरु स्थित कर्नाटक गोल्फ असोसिएशन (केजीए) की है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, “Taking a swing at the golf course #T20 #outofthepark.”

उनकी इस तस्वीर पर साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा ने मजेदार कॉमेंट किया। उनके दुबले-पतले शरीर पर चुटकी लेते हुए रोहित ने लिखा, खुद मत उड़ जाइयो, गोल्फ स्टिक के साथ। तीन दोहरे शतक जड़ने वाले रोहित की बात को मजाक में लेते हुए चहल ने जवाब में लिखा, स्टिक होती तो उड़ जाता, लेकिन यह गोल्फ क्लब है भैया। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में चहल खेलते नजर आएंगे। फिलहाल भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में व्यस्त है। 3 मैचों की सीरीज में वह पहला टेस्ट हारने के बाद वह सीरीज में 0-1 से पीछे है। भारतीय टीम द.अफ्रीकी दौरे पर अभी 6 वनडे और 3 टी20 मैच खेलेगी।

युजवेंद्र तहल ने अब तक 17 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 25.07 की औसत से 27 विकेट लिए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे से वनडे में डेब्यू करने वाले चहल का टी20 में प्रदर्शन और भी काबिलेतारीफ है। 14 टी20 मैचों में उन्होंने 26 विकेट लिए हैं। वहीं आईपीएल के 56 मैचों में इस युवा स्पिनर के नाम 70 विकेट हैं।

