टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा के करियर के लिहाज से देखें तो 2018 का साल काफी खास रहा इस बीते साल में इस दिग्गज बल्लेबाज ने कई खास रिकॉर्ड अपने नाम किए और पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेरा, वहीं इस साल के अंत में उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी भी उन्हें मिली जब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे। उनकी पत्नी रितिका सजदेह ने 30 दिसंबर को एक बेबी गर्ल को जन्म दिया, जिसके चलते रोहित ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए रवाना हुए थे। ऐसे में रोहित शर्मा ने पहली बार सोशल मीडिया पर पहली बार अपनी इस नन्हीं परी की तस्वीर शेयर करते हुए सभी को नए साल (2019) की शुभकामनाएं दी हैं।

बता दें कि रोहित और रितिका 13 दिसंबर 2015 को शादी के बंधन में बंधे थे। 3 जनवरी को अपनी बेटी की तस्वीर शेयर करते हुए रोहित ने लिखा कि “हैलो वर्ल्ड। सभी को शानदार 2019 की मुबारकबाद”। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा की बेटी का एक हाथ उनकी पत्नी ने तो दूसरा रोहित शर्मा ने संभाल रखा है। अभी हाल ही में माइकल क्लार्क के साथ हुई बातचीत में रोहित ने बताया था कि मैं पिता बनने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि हम दोनों की ही जिंदगी बस कुछ ही दिनों में बदलने वाली है।

Well hello world! Let’s all have a great 2019 pic.twitter.com/N1eJ2lHs8A

— Rohit Sharma (@ImRo45) January 3, 2019