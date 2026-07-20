भारतीय क्रिकेट टीम के बुरे सपने जैसे इंग्लैंड के दोरे का अब अंत हो गया है। 1-2 से वनडे सीरीज टीम इंडिया हार चुकी है। लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत को हार जरूर मिली है लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी पारी से दिल जीता। विराट कोहली ने भी पहले मैच में फ्लाप होने के बाद 65 और 74 रन की शानदार पारियां खेलीं। भारतीय फैंस का इस सीरीज में पूरा मनोरंजन हुआ। अब रोहित और विराट अगले दो महीने तक फिर मैदान से दूर रहने वाले हैं।

यह दोनों दिग्गज खिलाड़ी सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे में अब दोनों को फैंस भारत की अगली वनडे सीरीज में ही देख पाएंगे। टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज अब सितंबर अंत और अक्टूबर में खेली जाएगी। उससे पहले भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 और फिर श्रीलंका के दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलनी है। उसके बाद सितंबर में एशियाई खेल भी होंगे जो टी20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। यानी रोको फैंस को इंतजार करना पड़ेगा अपने चहेते खिलाड़ियों को वापस मैदान पर देखने के लिए।

टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज कब?

भारतीय टीम की अगली वनडे सीरीज अब 27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक होगी। इस सीरीज में टीम इंडिया का सामना वेस्टइंडीज से होगा। वेस्टइंडीज की टीम इस सीरीज के लिए भारत दौरे पर आ रही है। वनडे सीरीज के बाद यहां वेस्टइंडीज की टीम 5 टी20 मैचों की सीरीज भी खेलेगी। इस सीरीज के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी जहां ऐतिहासिक 5 वनडे मैचों की सीरीज होगी।

भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे: 27 सितंबर 2026, तिरुवनंतपुरम (दोपहर 2 बजे IST)

27 सितंबर 2026, तिरुवनंतपुरम (दोपहर 2 बजे IST) दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026, गुवाहाटी (दोपहर 2 बजे IST)

30 सितंबर 2026, गुवाहाटी (दोपहर 2 बजे IST) तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026, न्यू चंडीगढ़ (दोपहर 2 बजे IST)

इंग्लैंड में रोहित-विराट के बल्ले का कमाल

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इंग्लैंड वनडे सीरीज में फैंस का भरपूर मनोरंजन किया है। रोहित ने पहले दो मैचों में निराश किया था लेकिन लॉर्ड्स में 388 रन के लक्ष्य के सामने उनका बल्ला खूब चला। रोहित ने 3 पारियों में 175 रन बनाए जिसमें 138 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। जबकि विराट कोहली ने 3 पारियों में 144 रन बनाए जिसमें लगातार दो फिफ्टी प्लस की पारियां शामिल थीं।

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रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडेमें 138 रन की बेहतरीन पारी खेली। वनडे इंटरनेशनल में यह उनका 34वां शतक था। वहीं इंग्लैंड की सरजमीं पर उन्होंने 8वां शतक ठोका। इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





