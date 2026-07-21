भारतीय टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाई है। इस दौरान मिशन 2027 यानी वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों पर भी काफी चर्चा हुई है। टीम इंडिया के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर भी अटकलें लगी हैं। रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में 138 रन की पारी खेली और आलोचकों को जवाब दिया। इसके अलावा गेंदबाजी पर भी सवाल उठे हैं। रवि शास्त्री ने अपना भारतीय स्क्वाड चुना था। अब टीम इंडिया के एक और पूर्व क्रिकेटर ने अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड चुना है।

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर अभिनव मुकुंद ने ईएसपीएन क्रिकइंफो के साथ भारत के 2027 वर्ल्ड कप स्क्वाड को चुना है। उन्होंने जहां 15 खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह दी है। वहीं 9 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको उन्होंने टीम में नहीं चुना है। वहीं पांच खिलाड़ियों के नाम पर उन्होंने खुद अनिश्चितता जाहिर की है कि ये खिलाड़ी विश्व कप में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। या इन पांच में से कुछ को रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट में देखा जा सकता है।

इशान किशन और केएल राहुल टीम में शामिल

अभिनव मुकुंद ने अपनी वर्ल्ड कप की टीम में केएल राहुल और इशान किशन को चुना है। उनके मुताबिक यही दोनों खिलाड़ी बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज नजर आ सकते हैं। जबकि ऋषभ पंत को मुकुंद ने नहीं चुना है। साथ ही संजू सैमसन, तिलक वर्मा, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी जैसे बड़े खिलाड़ियों को भी उन्होंने अपनी टीम में नहीं चुना है। बल्कि पेस बैट्री में मुकुंद ने मोहम्मद सिराज को जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा के साथ चुना है।

दरअसल इस वीडियो का कॉन्सेप्ट ऐसा था जिसमें कई सारे नाम अभिनव मुकुंद के सामने बोले गए। पूर्व क्रिकेटर को इसमें से चुनना था कि उनके हिसाब से कौन से खिलाड़ी विश्व कप स्क्वाड में होंगे, कौन नहीं होंगे और कौन हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस लिस्ट में 15 खिलाड़ी उन्होंने अपने स्क्वाड में चुने हैं, 9 को उन्होंने नहीं चुना है, बल्कि 5 नाम उनके लिए हां या ना वाले हैं।

अभिनव मुकुंद ने चुने विश्व कप 2027 के लिए यह 15 खिलाड़ी

इशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह।

इन खिलाड़ियों को नहीं चुना

इन खिलाड़ियों को लेकर मुकुंद ने जताई अनिश्चितता

ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, नितीश रेड्डी, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह

गिल-रोहित ओपनर, पंत IN, इशान OUT, शमी-भुवी की वापसी, रवि शास्त्री ने वर्ल्ड कप 2027 के लिए चुनी अपनी भारतीय टीम

रवि शास्त्री ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी पसंदीदा भारतीय टीम चुनी है। शुभमन गिल को कप्तान, रोहित शर्मा को ओपनर बनाया गया है। टीम में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत की वापसी हुई है, जबकि इशान किशन को बाहर रखा गया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





