टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा चौका पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने लगाए हैं। उन्होंने 151 पारियों में 383 चौके लगाए हैं। विराट कोहली ने 117 पारियों में 369 चौके लगाए हैं। भारत के 15 बल्लेबाजों ने 100 से ज्यादा चौके लगाए हैं। इनमें अभिषेक शर्मा और इशान किशन भी शामिल हैं।

दोनों खिलाड़ी जल्द ही 200 चौके लगाने की उपलब्धि हासिल कर लेंगे। भारत के 3 बल्लेबाजों के 200 से ज्यादा चौके हैं। रोहित और विराट के अलावा सूर्यकुमार यादव ने 107 पारियों में 297 चौके लगाए हैं। शिखर धवन और केएल राहुल ने क्रमश: 66 और 68 पारियों में 191-191 चौके लगाए हैं।

हार्दिक पंड्या के करीब इशान-अभिषेक

हार्दिक पंड्या ने 109 पारियों में 168 चौके लगाए हैं। अभिषेक शर्मा ने 54 पारियों में 164 चौके लगाए हैं। इशान किशन ने 54 पारियों में 161 चौके लगाए हैं। तिलक वर्मा ने 55 पारियों में 126 चौके लगाए हैं। संजू सैमसन ने 58 पारियों में 117 चौके लगाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 85 पारियों में 116 चौके लगाए हैं। ऋषभ पंत के नाम 66 पारियों में 111 चौके हैं। गौतम गंभीर ने 36 पारियों में 109 चौके लगाए हैं।

भारत | T20 अंतरराष्ट्रीय | बल्लेबाजी रिकॉर्ड
T20I में सर्वाधिक चौके — भारतीय बल्लेबाज़
2007 से अब तक — टॉप-10 बल्लेबाज़ों का पूरा डेटा
383
T20I में सर्वाधिक चौके — भारत
रोहित शर्मा — 159 मैच • 4231 रन • 2007–2024
1
रोहित शर्मा
159 मैच • 4231 रन • Ave 32.05 • SR 140.89 • 6s: 205
383
चौके
2
विराट कोहली
125 मैच • 4188 रन • Ave 39.68 • SR 137.04 • 6s: 124
369
चौके
3
सूर्यकुमार यादव
113 मैच • 3272 रन • Ave 36.35 • SR 162.94 • 6s: 179
297
चौके
4
शिखर धवन
68 मैच • 1759 रन • Ave 27.92 • SR 126.36 • 6s: 50
191
चौके
4
केएल राहुल
72 मैच • 2265 रन • Ave 37.75 • SR 139.12 • 6s: 99
191
चौके
6
हार्दिक पंड्या
138 मैच • 2288 रन • Ave 28.24 • SR 145.91 • 6s: 126
168
चौके
7
अभिषेक शर्मा
54 मैच • 1321 रन • Ave 31.20 • SR 187.82 • 6s: 104
164
चौके
8
ईशान किशन
54 मैच • 1579 रन • Ave 32.89 • SR 147.15 • 6s: 77
161
चौके
9
सुरेश रैना
78 मैच • 1605 रन • Ave 29.72 • SR 134.87 • 6s: 58
145
चौके
10
तिलक वर्मा
58 मैच • 1634 रन • Ave 44.16 • SR 145.37 • 6s: 83
126
चौके
383
सर्वाधिक चौके
(रोहित शर्मा)
205
सर्वाधिक छक्के
(रोहित शर्मा)
187.82
सर्वश्रेष्ठ SR
(अभिषेक शर्मा)
44.16
सर्वश्रेष्ठ औसत
(तिलक वर्मा)
बल्लेबाज़ Span Mat Inns NO Runs HS Ave SR 100 50 4s 6s
रोहित शर्मा 2007–202415915119 4231121*32.05140.89 532383205
विराट कोहली 2010–202412511928 4188122*39.68137.04 138369124
सूर्यकुमार यादव 2021–202611310717 327211736.35162.94 425297179
शिखर धवन 2011–202168663 17599227.92126.36 01119150
केएल राहुल 2016–202272688 2265110*37.75139.12 22219199
हार्दिक पंड्या 2016–202613810928 228871*28.24145.91 09168126
अभिषेक शर्मा 2024–202654542 132113531.20187.82 211164104
ईशान किशन 2021–202654541 157910332.89147.15 11216177
सुरेश रैना 2006–2018787611 160510129.72134.87 1514558
तिलक वर्मा 2023–2026585518 1634120*44.16145.37 0912683
शीर्ष द्वंद्व
रोहित vs कोहली — 14 चौकों का फर्क
रोहित शर्मा (383) और विराट कोहली (369) के बीच महज 14 चौकों का अंतर है। दोनों ने 4000+ रन बनाए हैं — लेकिन रोहित ज़्यादा आक्रामक (SR 140.89) जबकि कोहली का औसत (39.68) बेहतर। दोनों ही T20I के सबसे निरंतर बल्लेबाज़ रहे हैं।
चौकों की तुलना (टॉप 6)
रोहित शर्मा
383
विराट कोहली
369
सूर्यकुमार यादव
297
शिखर धवन / केएल राहुल
191
हार्दिक पंड्या
168
अभिषेक शर्मा — सबसे तेज़ SR
अभिषेक शर्मा का SR 187.82 इस पूरी सूची में सर्वश्रेष्ठ है — और वे 2024 से ही T20I खेल रहे हैं। महज 54 मैचों में 164 चौके यह बताता है कि वे भविष्य में इस सूची में और ऊपर जा सकते हैं।
तिलक वर्मा — सर्वश्रेष्ठ औसत
तिलक वर्मा का औसत 44.16 इस पूरी सूची में सबसे ऊंचा है। 2023 से T20I में आए और 58 मैचों में ही 126 चौके जड़ चुके हैं — नई पीढ़ी का सबसे संतुलित बल्लेबाज़।
सूर्यकुमार — कम मैच, ज़्यादा असर
सूर्यकुमार यादव ने सिर्फ 113 मैचों में 297 चौके लगाए — यानी प्रति मैच 2.6 चौके। रोहित (2.4) और कोहली (2.95) से तुलना में वे तीसरे नंबर पर होते हुए भी प्रभावशाली गति से चौके लगाते हैं।
रोहित — चौके और छक्के दोनों में आगे
रोहित शर्मा इकलौते ऐसे बल्लेबाज़ हैं जो चौके (383) और छक्के (205) दोनों में इस सूची में शीर्ष पर हैं। उनका कुल बाउंड्री योगदान — 588 — किसी भी अन्य भारतीय T20I बल्लेबाज़ से कहीं अधिक है।
स्रोत: ESPNcricinfo
Jansatta InfoGenIE

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