टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा चौका पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने लगाए हैं। उन्होंने 151 पारियों में 383 चौके लगाए हैं। विराट कोहली ने 117 पारियों में 369 चौके लगाए हैं। भारत के 15 बल्लेबाजों ने 100 से ज्यादा चौके लगाए हैं। इनमें अभिषेक शर्मा और इशान किशन भी शामिल हैं।

दोनों खिलाड़ी जल्द ही 200 चौके लगाने की उपलब्धि हासिल कर लेंगे। भारत के 3 बल्लेबाजों के 200 से ज्यादा चौके हैं। रोहित और विराट के अलावा सूर्यकुमार यादव ने 107 पारियों में 297 चौके लगाए हैं। शिखर धवन और केएल राहुल ने क्रमश: 66 और 68 पारियों में 191-191 चौके लगाए हैं।

हार्दिक पंड्या के करीब इशान-अभिषेक

हार्दिक पंड्या ने 109 पारियों में 168 चौके लगाए हैं। अभिषेक शर्मा ने 54 पारियों में 164 चौके लगाए हैं। इशान किशन ने 54 पारियों में 161 चौके लगाए हैं। तिलक वर्मा ने 55 पारियों में 126 चौके लगाए हैं। संजू सैमसन ने 58 पारियों में 117 चौके लगाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 85 पारियों में 116 चौके लगाए हैं। ऋषभ पंत के नाम 66 पारियों में 111 चौके हैं। गौतम गंभीर ने 36 पारियों में 109 चौके लगाए हैं।

भारत | T20 अंतरराष्ट्रीय | बल्लेबाजी रिकॉर्ड T20I में सर्वाधिक चौके — भारतीय बल्लेबाज़ 2007 से अब तक — टॉप-10 बल्लेबाज़ों का पूरा डेटा रैंकिंग पूरे आंकड़े विश्लेषण 383 T20I में सर्वाधिक चौके — भारत रोहित शर्मा — 159 मैच • 4231 रन • 2007–2024 1 रोहित शर्मा 383 चौके 2 विराट कोहली 369 चौके 3 सूर्यकुमार यादव 297 चौके 4 शिखर धवन 191 चौके 4 केएल राहुल 191 चौके 6 हार्दिक पंड्या 168 चौके 7 अभिषेक शर्मा 164 चौके 8 ईशान किशन 161 चौके 9 सुरेश रैना 145 चौके 10 तिलक वर्मा 126 चौके 383 सर्वाधिक चौके

(रोहित शर्मा) 205 सर्वाधिक छक्के

(रोहित शर्मा) 187.82 सर्वश्रेष्ठ SR

(अभिषेक शर्मा) 44.16 सर्वश्रेष्ठ औसत

(तिलक वर्मा) बल्लेबाज़ Span Mat Inns NO Runs HS Ave SR 100 50 4s 6s रोहित शर्मा 2007–2024 159 151 19 4231 121* 32.05 140.89 5 32 383 205 विराट कोहली 2010–2024 125 119 28 4188 122* 39.68 137.04 1 38 369 124 सूर्यकुमार यादव 2021–2026 113 107 17 3272 117 36.35 162.94 4 25 297 179 शिखर धवन 2011–2021 68 66 3 1759 92 27.92 126.36 0 11 191 50 केएल राहुल 2016–2022 72 68 8 2265 110* 37.75 139.12 2 22 191 99 हार्दिक पंड्या 2016–2026 138 109 28 2288 71* 28.24 145.91 0 9 168 126 अभिषेक शर्मा 2024–2026 54 54 2 1321 135 31.20 187.82 2 11 164 104 ईशान किशन 2021–2026 54 54 1 1579 103 32.89 147.15 1 12 161 77 सुरेश रैना 2006–2018 78 76 11 1605 101 29.72 134.87 1 5 145 58 तिलक वर्मा 2023–2026 58 55 18 1634 120* 44.16 145.37 0 9 126 83 शीर्ष द्वंद्व रोहित vs कोहली — 14 चौकों का फर्क रोहित शर्मा (383) और विराट कोहली (369) के बीच महज 14 चौकों का अंतर है। दोनों ने 4000+ रन बनाए हैं — लेकिन रोहित ज़्यादा आक्रामक (SR 140.89) जबकि कोहली का औसत (39.68) बेहतर। दोनों ही T20I के सबसे निरंतर बल्लेबाज़ रहे हैं। चौकों की तुलना (टॉप 6) रोहित शर्मा 383 विराट कोहली 369 सूर्यकुमार यादव 297 शिखर धवन / केएल राहुल 191 हार्दिक पंड्या 168 अभिषेक शर्मा — सबसे तेज़ SR अभिषेक शर्मा का SR 187.82 इस पूरी सूची में सर्वश्रेष्ठ है — और वे 2024 से ही T20I खेल रहे हैं। महज 54 मैचों में 164 चौके यह बताता है कि वे भविष्य में इस सूची में और ऊपर जा सकते हैं। तिलक वर्मा — सर्वश्रेष्ठ औसत तिलक वर्मा का औसत 44.16 इस पूरी सूची में सबसे ऊंचा है। 2023 से T20I में आए और 58 मैचों में ही 126 चौके जड़ चुके हैं — नई पीढ़ी का सबसे संतुलित बल्लेबाज़। सूर्यकुमार — कम मैच, ज़्यादा असर सूर्यकुमार यादव ने सिर्फ 113 मैचों में 297 चौके लगाए — यानी प्रति मैच 2.6 चौके। रोहित (2.4) और कोहली (2.95) से तुलना में वे तीसरे नंबर पर होते हुए भी प्रभावशाली गति से चौके लगाते हैं। रोहित — चौके और छक्के दोनों में आगे रोहित शर्मा इकलौते ऐसे बल्लेबाज़ हैं जो चौके (383) और छक्के (205) दोनों में इस सूची में शीर्ष पर हैं। उनका कुल बाउंड्री योगदान — 588 — किसी भी अन्य भारतीय T20I बल्लेबाज़ से कहीं अधिक है। स्रोत: ESPNcricinfo Jansatta InfoGenIE

2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 20 रन की पारी खेली, लेकिन उन्होंने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। वैभव अब साल 2026 में टी20 क्रिकेट में बाबर से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।