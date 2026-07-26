टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा चौका पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने लगाए हैं। उन्होंने 151 पारियों में 383 चौके लगाए हैं। विराट कोहली ने 117 पारियों में 369 चौके लगाए हैं। भारत के 15 बल्लेबाजों ने 100 से ज्यादा चौके लगाए हैं। इनमें अभिषेक शर्मा और इशान किशन भी शामिल हैं।
दोनों खिलाड़ी जल्द ही 200 चौके लगाने की उपलब्धि हासिल कर लेंगे। भारत के 3 बल्लेबाजों के 200 से ज्यादा चौके हैं। रोहित और विराट के अलावा सूर्यकुमार यादव ने 107 पारियों में 297 चौके लगाए हैं। शिखर धवन और केएल राहुल ने क्रमश: 66 और 68 पारियों में 191-191 चौके लगाए हैं।
हार्दिक पंड्या के करीब इशान-अभिषेक
हार्दिक पंड्या ने 109 पारियों में 168 चौके लगाए हैं। अभिषेक शर्मा ने 54 पारियों में 164 चौके लगाए हैं। इशान किशन ने 54 पारियों में 161 चौके लगाए हैं। तिलक वर्मा ने 55 पारियों में 126 चौके लगाए हैं। संजू सैमसन ने 58 पारियों में 117 चौके लगाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 85 पारियों में 116 चौके लगाए हैं। ऋषभ पंत के नाम 66 पारियों में 111 चौके हैं। गौतम गंभीर ने 36 पारियों में 109 चौके लगाए हैं।
(रोहित शर्मा)
(रोहित शर्मा)
(अभिषेक शर्मा)
(तिलक वर्मा)
|बल्लेबाज़
|Span
|Mat
|Inns
|NO
|Runs
|HS
|Ave
|SR
|100
|50
|4s
|6s
|रोहित शर्मा
|2007–2024
|159
|151
|19
|4231
|121*
|32.05
|140.89
|5
|32
|383
|205
|विराट कोहली
|2010–2024
|125
|119
|28
|4188
|122*
|39.68
|137.04
|1
|38
|369
|124
|सूर्यकुमार यादव
|2021–2026
|113
|107
|17
|3272
|117
|36.35
|162.94
|4
|25
|297
|179
|शिखर धवन
|2011–2021
|68
|66
|3
|1759
|92
|27.92
|126.36
|0
|11
|191
|50
|केएल राहुल
|2016–2022
|72
|68
|8
|2265
|110*
|37.75
|139.12
|2
|22
|191
|99
|हार्दिक पंड्या
|2016–2026
|138
|109
|28
|2288
|71*
|28.24
|145.91
|0
|9
|168
|126
|अभिषेक शर्मा
|2024–2026
|54
|54
|2
|1321
|135
|31.20
|187.82
|2
|11
|164
|104
|ईशान किशन
|2021–2026
|54
|54
|1
|1579
|103
|32.89
|147.15
|1
|12
|161
|77
|सुरेश रैना
|2006–2018
|78
|76
|11
|1605
|101
|29.72
|134.87
|1
|5
|145
|58
|तिलक वर्मा
|2023–2026
|58
|55
|18
|1634
|120*
|44.16
|145.37
|0
|9
|126
|83
2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बल्लेबाज
वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 20 रन की पारी खेली, लेकिन उन्होंने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। वैभव अब साल 2026 में टी20 क्रिकेट में बाबर से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।