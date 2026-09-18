भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस महीने के अंत में 27 सितंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज में एक बार फिर से सुर्खियों में रहेगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी। इसके अलावा कप्तान शुभमन गिल पर भी नजरें होंगी जो वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली वनडे सीरीज बतौर कप्तान खेलेंगे। अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीयों की बात करें तो विराट और रोहित ही टॉप पर काबिज हैं।

खास बात यह है कि दोनों सचिन तेंदुलकर से इस मामले में आगे हैं। क्रिकइंफो के आंकड़ों के मुताबिक विराट कोहली ने भारत के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाए हैं। रोहित शर्मा टॉप 20 भारतीयों की इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। जबकि सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर हैं। इन दोनों के अलावा भारत के मौजूदा स्क्वाड से और कोई भी इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है। कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान केएल राहुल इस लिस्ट में बेहद नीचे हैं।

राहुल ने 5 और गिल ने सिर्फ 6 वनडे वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले हैं। भारत के मौजूदा वनडे स्क्वाड की अगर बात करें तो रोहित और विराट के अलावा स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 32 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। उन्होंने इस दौरान बल्ले से भी 24 पारियों में 299 रनों का योगदान दिया है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले टॉप 20 भारतीय

खिलाड़ीमैचपारीनाबादरनसर्वोच्चऔसतगेंदस्ट्राइक रेट100s50s0s
विराट कोहली434172261157*66.50233296.959113
रोहित शर्मा37357161316267.00175691.853121
सचिन तेंदुलकर393991573141*52.43201678.024115
राहुल द्रविड़403861348109*42.12181274.39382
सौरव गांगुली2727311429847.58158272.180110
शिखर धवन31301101211934.89116586.86270
एमएस धोनी39331510059555.83110890.70080
मोहम्मद अजहरुद्दीन434249988126.26136473.16020
युवराज सिंह3127197813137.61119581.84351
कपिल देव424168428724.0591991.62033
वीरेंद्र सहवाग2727283621944.00815102.57232
श्रीकांत3434180811224.48134859.94231
मोहिंदर अमरनाथ23231694100*31.54126754.77141
सुरेश रैना333036217123.0074783.13034
रवि शास्त्री3230358973*21.81111552.82021
नवजोत सिंह सिद्धू20192565114*33.2392960.81140
श्रेयस अय्यर10915078056.3350999.60070
दिलीप वेंगसरकर212134938827.3874765.99030
अजिंक्य रहाणे1010045410345.4060075.66141
अजय जडेजा1514043610431.1470362.01120

वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान, विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़, आकिब नबी दार, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर।

भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल

  • पहला वनडे: 27 सितंबर 2026, तिरुवनंतपुरम (दोपहर 2 बजे IST)
  • दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026, गुवाहाटी (दोपहर 2 बजे IST)
  • तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026, न्यू चंडीगढ़ (दोपहर 2 बजे IST)

अय्यर कप्तान, वैभव, संजू, अभिषेक भी टीम में, कुलदीप की वापसी; वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत का टी20 स्क्वाड जारी

भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज भी वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। इसके लिए भारत के स्क्वाड का ऐलान बुधवार 16 सितंबर को किया गया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर