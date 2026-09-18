भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस महीने के अंत में 27 सितंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज में एक बार फिर से सुर्खियों में रहेगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी। इसके अलावा कप्तान शुभमन गिल पर भी नजरें होंगी जो वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली वनडे सीरीज बतौर कप्तान खेलेंगे। अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीयों की बात करें तो विराट और रोहित ही टॉप पर काबिज हैं।

खास बात यह है कि दोनों सचिन तेंदुलकर से इस मामले में आगे हैं। क्रिकइंफो के आंकड़ों के मुताबिक विराट कोहली ने भारत के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाए हैं। रोहित शर्मा टॉप 20 भारतीयों की इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। जबकि सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर हैं। इन दोनों के अलावा भारत के मौजूदा स्क्वाड से और कोई भी इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है। कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान केएल राहुल इस लिस्ट में बेहद नीचे हैं।

राहुल ने 5 और गिल ने सिर्फ 6 वनडे वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले हैं। भारत के मौजूदा वनडे स्क्वाड की अगर बात करें तो रोहित और विराट के अलावा स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 32 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। उन्होंने इस दौरान बल्ले से भी 24 पारियों में 299 रनों का योगदान दिया है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले टॉप 20 भारतीय

खिलाड़ी मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100s 50s 0s विराट कोहली 43 41 7 2261 157* 66.50 2332 96.95 9 11 3 रोहित शर्मा 37 35 7 1613 162 67.00 1756 91.85 3 12 1 सचिन तेंदुलकर 39 39 9 1573 141* 52.43 2016 78.02 4 11 5 राहुल द्रविड़ 40 38 6 1348 109* 42.12 1812 74.39 3 8 2 सौरव गांगुली 27 27 3 1142 98 47.58 1582 72.18 0 11 0 शिखर धवन 31 30 1 1012 119 34.89 1165 86.86 2 7 0 एमएस धोनी 39 33 15 1005 95 55.83 1108 90.70 0 8 0 मोहम्मद अजहरुद्दीन 43 42 4 998 81 26.26 1364 73.16 0 2 0 युवराज सिंह 31 27 1 978 131 37.61 1195 81.84 3 5 1 कपिल देव 42 41 6 842 87 24.05 919 91.62 0 3 3 वीरेंद्र सहवाग 27 27 2 836 219 44.00 815 102.57 2 3 2 श्रीकांत 34 34 1 808 112 24.48 1348 59.94 2 3 1 मोहिंदर अमरनाथ 23 23 1 694 100* 31.54 1267 54.77 1 4 1 सुरेश रैना 33 30 3 621 71 23.00 747 83.13 0 3 4 रवि शास्त्री 32 30 3 589 73* 21.81 1115 52.82 0 2 1 नवजोत सिंह सिद्धू 20 19 2 565 114* 33.23 929 60.81 1 4 0 श्रेयस अय्यर 10 9 1 507 80 56.33 509 99.60 0 7 0 दिलीप वेंगसरकर 21 21 3 493 88 27.38 747 65.99 0 3 0 अजिंक्य रहाणे 10 10 0 454 103 45.40 600 75.66 1 4 1 अजय जडेजा 15 14 0 436 104 31.14 703 62.01 1 2 0

वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड

भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला वनडे: 27 सितंबर 2026, तिरुवनंतपुरम (दोपहर 2 बजे IST)

27 सितंबर 2026, तिरुवनंतपुरम (दोपहर 2 बजे IST) दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026, गुवाहाटी (दोपहर 2 बजे IST)

30 सितंबर 2026, गुवाहाटी (दोपहर 2 बजे IST) तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026, न्यू चंडीगढ़ (दोपहर 2 बजे IST)

अय्यर कप्तान, वैभव, संजू, अभिषेक भी टीम में, कुलदीप की वापसी; वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत का टी20 स्क्वाड जारी

भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज भी वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। इसके लिए भारत के स्क्वाड का ऐलान बुधवार 16 सितंबर को किया गया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर