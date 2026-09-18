भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस महीने के अंत में 27 सितंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज में एक बार फिर से सुर्खियों में रहेगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी। इसके अलावा कप्तान शुभमन गिल पर भी नजरें होंगी जो वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली वनडे सीरीज बतौर कप्तान खेलेंगे। अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीयों की बात करें तो विराट और रोहित ही टॉप पर काबिज हैं।
खास बात यह है कि दोनों सचिन तेंदुलकर से इस मामले में आगे हैं। क्रिकइंफो के आंकड़ों के मुताबिक विराट कोहली ने भारत के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाए हैं। रोहित शर्मा टॉप 20 भारतीयों की इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। जबकि सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर हैं। इन दोनों के अलावा भारत के मौजूदा स्क्वाड से और कोई भी इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है। कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान केएल राहुल इस लिस्ट में बेहद नीचे हैं।
राहुल ने 5 और गिल ने सिर्फ 6 वनडे वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले हैं। भारत के मौजूदा वनडे स्क्वाड की अगर बात करें तो रोहित और विराट के अलावा स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 32 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। उन्होंने इस दौरान बल्ले से भी 24 पारियों में 299 रनों का योगदान दिया है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले टॉप 20 भारतीय
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100s
|50s
|0s
|विराट कोहली
|43
|41
|7
|2261
|157*
|66.50
|2332
|96.95
|9
|11
|3
|रोहित शर्मा
|37
|35
|7
|1613
|162
|67.00
|1756
|91.85
|3
|12
|1
|सचिन तेंदुलकर
|39
|39
|9
|1573
|141*
|52.43
|2016
|78.02
|4
|11
|5
|राहुल द्रविड़
|40
|38
|6
|1348
|109*
|42.12
|1812
|74.39
|3
|8
|2
|सौरव गांगुली
|27
|27
|3
|1142
|98
|47.58
|1582
|72.18
|0
|11
|0
|शिखर धवन
|31
|30
|1
|1012
|119
|34.89
|1165
|86.86
|2
|7
|0
|एमएस धोनी
|39
|33
|15
|1005
|95
|55.83
|1108
|90.70
|0
|8
|0
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|43
|42
|4
|998
|81
|26.26
|1364
|73.16
|0
|2
|0
|युवराज सिंह
|31
|27
|1
|978
|131
|37.61
|1195
|81.84
|3
|5
|1
|कपिल देव
|42
|41
|6
|842
|87
|24.05
|919
|91.62
|0
|3
|3
|वीरेंद्र सहवाग
|27
|27
|2
|836
|219
|44.00
|815
|102.57
|2
|3
|2
|श्रीकांत
|34
|34
|1
|808
|112
|24.48
|1348
|59.94
|2
|3
|1
|मोहिंदर अमरनाथ
|23
|23
|1
|694
|100*
|31.54
|1267
|54.77
|1
|4
|1
|सुरेश रैना
|33
|30
|3
|621
|71
|23.00
|747
|83.13
|0
|3
|4
|रवि शास्त्री
|32
|30
|3
|589
|73*
|21.81
|1115
|52.82
|0
|2
|1
|नवजोत सिंह सिद्धू
|20
|19
|2
|565
|114*
|33.23
|929
|60.81
|1
|4
|0
|श्रेयस अय्यर
|10
|9
|1
|507
|80
|56.33
|509
|99.60
|0
|7
|0
|दिलीप वेंगसरकर
|21
|21
|3
|493
|88
|27.38
|747
|65.99
|0
|3
|0
|अजिंक्य रहाणे
|10
|10
|0
|454
|103
|45.40
|600
|75.66
|1
|4
|1
|अजय जडेजा
|15
|14
|0
|436
|104
|31.14
|703
|62.01
|1
|2
|0
वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान, विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़, आकिब नबी दार, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर।
भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल
- पहला वनडे: 27 सितंबर 2026, तिरुवनंतपुरम (दोपहर 2 बजे IST)
- दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026, गुवाहाटी (दोपहर 2 बजे IST)
- तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026, न्यू चंडीगढ़ (दोपहर 2 बजे IST)
अय्यर कप्तान, वैभव, संजू, अभिषेक भी टीम में, कुलदीप की वापसी; वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत का टी20 स्क्वाड जारी
भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज भी वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। इसके लिए भारत के स्क्वाड का ऐलान बुधवार 16 सितंबर को किया गया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर