टीम इंडिया-साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत की पकड़ बेहद मजबूत नजर आ रही है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरा तो वहीं गेंदबाजों ने भी तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक मेहमान साउथ अफ्रीका के 8 विकेट 385 के स्कोर पर चटका दिए थे। इस मुकाबले में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी तो चर्चा का विषय बनी ही हुई है जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है लेकिन इन दिनों रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो स्टंप माइक से कुछ ऐसा कहते नजर आ रहे हैं जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी।

दरअसल, खेल के तीसरे दिन जब साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजी कर रहे थे तो हरभजन सिंह हिंदी कमेंट्री करते नजर आ रहे थे। इसी दौरान रोहित शर्मा को मस्ती सूझी और वो कहते नजर आए कि भज्जू पा आपके लिए काफी रफ बन चुका है, इधर आ जाइए और थोड़ा गेंद डालिए। ये बातें स्टंप माइक ने पकड़ लीं। हिटमैन शर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Sounds like Rohit Sharma on stump mic talking to Harbhajan Singh ? This after Ashwin picked up his 5th wicket. Listen to the audio #INDvsSA pic.twitter.com/muC5gp3i8B

— Gav Joshi (@Gampa_cricket) October 4, 2019