कार्डिफ के सोफिया गार्डेंस में गुरुवार 16 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय पारी खत्म हो चुकी थी। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई थी, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पारी संभाली। हालांकि, 55 रन के भीतर अंतिम सात विकेट गंवाने के कारण पूरी टीम 233 रन पर ऑलआउट हो गई। टीम इंडिया को इतने कम के स्कोर पर ऑलआउट होता देख भारतीय फैंस खुश नहीं थे। इंग्लैंड की पारी शुरू हो चुकी थी, तभी रात 9 बजकर 50 मिनट पर ऐसी खबर जिसने फिर से भारतीय फैंस को हिलाकर रख दिया। यह खबर रोहित शर्मा के वनडे करियर खत्म होने से जुड़ी थी।

हमारे सहयोगी समाचार पत्र और वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी कि भारत और इंग्लैंड सीरीज का आखिरी वनडे रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि चयनकर्ताओं ने पिछले हफ्ते यानी इंग्लैंड सीरीज से पहले ही यह मन बना लिया था और इस संबंध में रोहित शर्मा को सूचित किया जा चुका है। हालांकि, रोहित खुद इससे खुश नहीं हैं।

रोहित शर्मा को वनडे इंटरनेशनल से ड्रॉप करने का फैसला क्या सोचकर लिया गया है, इसकी जानकारी तो बीसीसीआई ही दे सकता है, लेकिन यदि आंकड़ों और प्रदर्शन की बात करें तो रोहित का पलड़ा भारी दिखता है। यहां हम वर्ल्ड कप 2023 के बाद से भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेले गए वनडे में उनके बल्लेबाजी आंकड़ों आपने सामने रखेंगे। उसके बाद आप खुद फैसला करिये कि किसका पलड़ा भारी है?

रोहित शर्मा के नाम वर्ल्ड कप 2023 से अब तक सबसे ज्यादा रन

अगर रिकॉर्ड की बात करें तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं। रोहित के नाम इस दौरान इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के बाद तक 25 मैचों की 25 पारियों में 1048 रन दर्ज हैं जिसमें 2 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। शुभमन गिल इस मामले में (खबर लिखे जाने तक) दूसरे और विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं। हालांकि, रोहित ने मुकाबले भी इन दोनों खिलाड़ियों के मुकाबले ज्यादा खेले हैं, मगर उनकी बैटिंग पोजिशन, बैटिंग स्टाइल को देखते हुए यह आंकड़े किसी से कम नहीं हैं।

इस लिस्ट में टॉप 10 की बात करें तो गिल और कोहली के बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर, पांचवें नंबर पर केएल राहुल और छठे नंबर पर अक्षर पटेल हैं। जबकि यशस्वी जायसवाल जिनके लिए संभवत: रोहित के करियर को बलि पर चढ़ाया जा रहा है, उन्होंने 6 मैचों में 285 रन बनाए हैं और वह सातवें स्थान पर हैं। वाशिंगटन सुंदर 8वें, इशान किशन 9वें और रविंद्र जडेजा इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं।

अब रोहित नंबर 1 पर हैं, उन्होंने पिछली श्रंखलाओं में रन भी बनाए हैं। फिर भी वह रिपोर्ट के मुताबिक आगे के लिए वनडे के प्लान का हिस्सा नहीं हैं। इंग्लैंड दौरे पर आगामी तीसरा वनडे लॉर्ड्स के मैदान पर रोहित का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला हो सकता है। इस खबर से निश्चित ही हिटमैन के फैंस सदमे में हैं। अगर निष्पक्षता से बतौर क्रिकेट फैन ही इस रिपोर्ट को देखा जाए तो खुद फैंस ही आंकड़े देखकर बेहतर निर्णय कर सकते हैं कि अगर चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा के भविष्य पर इस तरह का फैसला लिया है तो वह सही है या गलत?

वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद भारत के लिए खेलने वाले सभी खिलाड़ियों के आंकड़े

खिलाड़ी मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदें स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक शून्य चौके छक्के रोहित शर्मा 25 25 1 1048 121* 43.66 1030 101.74 2 7 0 115 41 शुभमन गिल 22 21 3 1031 154 57.27 1068 96.53 3 6 0 130 16 विराट कोहली 21 21 3 1019 135 56.61 1046 97.41 4 6 2 91 17 श्रेयस अय्यर 23 22 1 805 79 38.33 894 90.04 0 7 0 70 17 केएल राहुल 25 21 7 657 112* 46.92 626 104.95 1 3 2 48 18 अक्षर पटेल 19 17 3 435 57* 31.07 519 83.81 0 2 0 37 8 यशस्वी जायसवाल 6 6 2 285 116* 71.25 292 97.60 2 0 0 34 7 वॉशिंगटन सुंदर 16 13 2 194 52* 17.63 237 81.85 0 1 0 12 5 ईशान किशन 4 3 0 160 125 53.33 109 146.78 1 0 0 17 8 रवींद्र जडेजा 13 10 5 149 32 29.80 156 95.51 0 0 0 11 1 हार्दिक पांड्या 8 7 1 135 45 22.50 114 118.42 0 0 0 9 9 साई सुदर्शन 3 3 1 127 62 63.50 142 89.43 0 2 0 17 1 हर्षित राणा 14 7 2 124 52 24.80 102 121.56 0 1 0 10 6 ऋतुराज गायकवाड़ 5 4 0 122 105 30.50 109 111.92 1 0 0 14 2 संजू सैमसन 3 2 0 120 108 60.00 137 87.59 1 0 0 7 3 नितीश कुमार रेड्डी 6 4 1 100 53 33.33 99 101.01 0 1 0 3 5 तिलक वर्मा 4 3 1 63 52 31.50 110 57.27 0 1 0 5 1 रिंकू सिंह 2 2 0 55 38 27.50 41 134.14 0 0 0 5 3 अर्शदीप सिंह 14 10 2 50 18 6.25 47 106.38 0 0 0 3 4 शिवम दुबे 5 4 0 34 25 8.50 43 79.06 0 0 2 2 2 कुलदीप यादव 20 9 5 26 7* 6.50 81 32.09 0 0 0 1 0 रवि बिश्नोई 1 1 0 22 22 22.00 16 137.50 0 0 0 3 1 जसप्रीत बुमराह 2 1 1 20 20* — 13 153.84 0 0 0 3 1 रियान पराग 1 1 0 15 15 15.00 13 115.38 0 0 0 2 0 मोहम्मद सिराज 9 7 5 11 5* 5.50 34 32.35 0 0 1 0 0 आवेश खान 3 2 1 10 9 10.00 11 90.90 0 0 0 0 1 गुरनूर बरार 5 2 0 10 7 5.00 22 45.45 0 0 0 0 0 ऋषभ पंत 1 1 0 6 6 6.00 9 66.66 0 0 0 1 0 मोहम्मद शमी 7 1 0 5 5 5.00 8 62.50 0 0 0 0 0 प्रिंस यादव 2 1 0 5 5 5.00 5 100.00 0 0 0 0 0 मुकेश कुमार 3 1 1 4 4* — 9 44.44 0 0 0 1 0 प्रसिद्ध कृष्णा 10 1 0 0 0 0.00 3 0.00 0 0 1 0 0 हर्ष दुबे 2 – – – – – – – – – – – – वरुण चक्रवर्ती 4 – – – – – – – – – – – –

लॉर्ड्स ODI होगा रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच! भारत-इंग्लैंड सीरीज के बीच बड़ी खबर

रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी20 से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था। अब रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल से भी विदाई का समय नजदीक दिख रहा है। नई रिपोर्ट्स के अनुसार इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला सीरीज का तीसरा वनडे रोहित के करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





