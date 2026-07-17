कार्डिफ के सोफिया गार्डेंस में गुरुवार 16 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय पारी खत्म हो चुकी थी। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई थी, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पारी संभाली। हालांकि, 55 रन के भीतर अंतिम सात विकेट गंवाने के कारण पूरी टीम 233 रन पर ऑलआउट हो गई। टीम इंडिया को इतने कम के स्कोर पर ऑलआउट होता देख भारतीय फैंस खुश नहीं थे। इंग्लैंड की पारी शुरू हो चुकी थी, तभी रात 9 बजकर 50 मिनट पर ऐसी खबर जिसने फिर से भारतीय फैंस को हिलाकर रख दिया। यह खबर रोहित शर्मा के वनडे करियर खत्म होने से जुड़ी थी।

हमारे सहयोगी समाचार पत्र और वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी कि भारत और इंग्लैंड सीरीज का आखिरी वनडे रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि चयनकर्ताओं ने पिछले हफ्ते यानी इंग्लैंड सीरीज से पहले ही यह मन बना लिया था और इस संबंध में रोहित शर्मा को सूचित किया जा चुका है। हालांकि, रोहित खुद इससे खुश नहीं हैं।

रोहित शर्मा को वनडे इंटरनेशनल से ड्रॉप करने का फैसला क्या सोचकर लिया गया है, इसकी जानकारी तो बीसीसीआई ही दे सकता है, लेकिन यदि आंकड़ों और प्रदर्शन की बात करें तो रोहित का पलड़ा भारी दिखता है। यहां हम वर्ल्ड कप 2023 के बाद से भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेले गए वनडे में उनके बल्लेबाजी आंकड़ों आपने सामने रखेंगे। उसके बाद आप खुद फैसला करिये कि किसका पलड़ा भारी है?

रोहित शर्मा के नाम वर्ल्ड कप 2023 से अब तक सबसे ज्यादा रन

अगर रिकॉर्ड की बात करें तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं। रोहित के नाम इस दौरान इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के बाद तक 25 मैचों की 25 पारियों में 1048 रन दर्ज हैं जिसमें 2 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। शुभमन गिल इस मामले में (खबर लिखे जाने तक) दूसरे और विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं। हालांकि, रोहित ने मुकाबले भी इन दोनों खिलाड़ियों के मुकाबले ज्यादा खेले हैं, मगर उनकी बैटिंग पोजिशन, बैटिंग स्टाइल को देखते हुए यह आंकड़े किसी से कम नहीं हैं।

इस लिस्ट में टॉप 10 की बात करें तो गिल और कोहली के बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर, पांचवें नंबर पर केएल राहुल और छठे नंबर पर अक्षर पटेल हैं। जबकि यशस्वी जायसवाल जिनके लिए संभवत: रोहित के करियर को बलि पर चढ़ाया जा रहा है, उन्होंने 6 मैचों में 285 रन बनाए हैं और वह सातवें स्थान पर हैं। वाशिंगटन सुंदर 8वें, इशान किशन 9वें और रविंद्र जडेजा इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं।

अब रोहित नंबर 1 पर हैं, उन्होंने पिछली श्रंखलाओं में रन भी बनाए हैं। फिर भी वह रिपोर्ट के मुताबिक आगे के लिए वनडे के प्लान का हिस्सा नहीं हैं। इंग्लैंड दौरे पर आगामी तीसरा वनडे लॉर्ड्स के मैदान पर रोहित का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला हो सकता है। इस खबर से निश्चित ही हिटमैन के फैंस सदमे में हैं। अगर निष्पक्षता से बतौर क्रिकेट फैन ही इस रिपोर्ट को देखा जाए तो खुद फैंस ही आंकड़े देखकर बेहतर निर्णय कर सकते हैं कि अगर चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा के भविष्य पर इस तरह का फैसला लिया है तो वह सही है या गलत?

वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद भारत के लिए खेलने वाले सभी खिलाड़ियों के आंकड़े

खिलाड़ीमैचपारीनाबादरनसर्वोच्च स्कोरऔसतगेंदेंस्ट्राइक रेटशतकअर्धशतकशून्यचौकेछक्के
रोहित शर्मा252511048121*43.661030101.7427011541
शुभमन गिल22213103115457.27106896.5336013016
विराट कोहली21213101913556.61104697.414629117
श्रेयस अय्यर232218057938.3389490.040707017
केएल राहुल25217657112*46.92626104.951324818
अक्षर पटेल1917343557*31.0751983.81020378
यशस्वी जायसवाल662285116*71.2529297.60200347
वॉशिंगटन सुंदर1613219452*17.6323781.85010125
ईशान किशन43016012553.33109146.78100178
रवींद्र जडेजा131051493229.8015695.51000111
हार्दिक पांड्या8711354522.50114118.4200099
साई सुदर्शन3311276263.5014289.43020171
हर्षित राणा14721245224.80102121.56010106
ऋतुराज गायकवाड़54012210530.50109111.92100142
संजू सैमसन32012010860.0013787.5910073
नितीश कुमार रेड्डी6411005333.3399101.0101035
तिलक वर्मा431635231.5011057.2701051
रिंकू सिंह220553827.5041134.1400053
अर्शदीप सिंह1410250186.2547106.3800034
शिवम दुबे54034258.504379.0600222
कुलदीप यादव2095267*6.508132.0900010
रवि बिश्नोई110222222.0016137.5000031
जसप्रीत बुमराह2112020*13153.8400031
रियान पराग110151515.0013115.3800020
मोहम्मद सिराज975115*5.503432.3500100
आवेश खान32110910.001190.9000001
गुरनूर बरार5201075.002245.4500000
ऋषभ पंत110666.00966.6600010
मोहम्मद शमी710555.00862.5000000
प्रिंस यादव210555.005100.0000000
मुकेश कुमार31144*944.4400010
प्रसिद्ध कृष्णा1010000.0030.0000100
हर्ष दुबे2
वरुण चक्रवर्ती4

लॉर्ड्स ODI होगा रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच! भारत-इंग्लैंड सीरीज के बीच बड़ी खबर

रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी20 से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था। अब रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल से भी विदाई का समय नजदीक दिख रहा है। नई रिपोर्ट्स के अनुसार इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला सीरीज का तीसरा वनडे रोहित के करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर