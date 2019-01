टीम इंडिया के एकदिवसीय मैचों के उपकप्तान रोहित शर्मा ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कई खुलासे किए हैं। रोहित शर्मा ने बताया कि कैसे धोनी की मौजूदगी भर से टीम इंडिया बदल जाती है। 12 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच शुरू हो रही तीन एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला से पहले रोहित शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया, ”पिछले वर्षों में हमने देखा है कि वह ड्रेसिंग रूम और मैदान पर किस तरह की मौजूदगी रखते हैं। उनके आसपास होने का मतलब है समूह के हर तरफ शांति होना है, यह कप्तान को थोड़ी मदद भी कर रहा है, वह बल्लेबाजी क्रम में भी नीचे खेल रहे हैं क्योंकि फिनिशिंग टच बहुत महत्वपूर्ण है।” रोहित शर्मा ने धोनी को लेकर आगे कहा, ”उन्होंने हमें कई मैच जिताए हैं, उनकी बल्लेबाजी के लिहाज से वह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उनका धैर्य और उनकी सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वह जो करते हैं वह हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आता है और ग्रुप के आसपास उसकी मौजूदगी हमारे लिए एक बड़ा कारक है।”

इसी के साथ रोहित शर्मा ने विश्वकप में खेलने वाली भारतीय टीम को लेकर भी अपनी बात रखी। रोहित शर्मा ने कहा कि विश्वकप में खेलने वाली भारतीय टीम मौजूदा टीम के इर्द-गिर्द ही होगी। उन्होंने कहा, ”इंग्लैंड के लिए अभी किसी का टिकट पक्का नहीं है। हमें अपनी सबसे अच्छी फॉर्म में होना होगा। हर एक खिलाड़ी जो विश्वकप में हिस्सा ले रहा होगा, हम में से सभी इस बात से अवगत है कि हमें प्रदर्शन करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विश्व कप आए और हम इसके लिए तैयार हैं।”

R Sharma on MS Dhoni: Over the years we've seen the kind of presence he has in dressing room & on field. With him being around, there's calmness around the group, it's also a bit of a help to the captain, also going down the batting order & that finishing touch is very important. pic.twitter.com/MmWjmE8g6E

— ANI (@ANI) January 10, 2019