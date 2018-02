IND vs SA: अंपायर ने रोहित शर्मा को दे दिया था आउट, देखिए DRS ने किस तरह बचाया विकेट

दक्षिण अफ्रीका को उसके ही घर में पहले दो वनडे मैच हराने के बाद भारतीय टीम का हौसला बढ़ा हुआ है। भारतीय कप्तान विराट कोहली भी टीम के प्रदर्शन से काफी खुश हैं। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने की तैयारी में है। भारतीय खिलाड़ियों का मौजूदा फॉर्म देखते हुए क्रिकेट फैंस को यकीन हैं कि भारत दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज जीतने में कामयाब रहेगी। दूसरे वनडे मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम महज 118 रनों पर ही सिमट गई। आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में छक्का जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया था। हालांकि, दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा को कगिसो रबादा की एक गेंद पर अंपायर ने आउट करार दे दिया। तेज गति से बाहर की ओर स्विंग करती हुई इस गेंद को खेलने में रोहित शर्मा पूरी तरह से चूक गए और गेंद विकेटकीपर के हाथों में चली गई। खिलाड़ियों के अपील सुनते ही अंपायर ने रोहित को आउट दे दिया।

अंपायर के इस फैसले से रोहित शर्मा नाखुश नजर आए और उन्होंने डीआरएस की मांग की। इसके बाद अंपायर ने तीसरे अंपायर को फैसला करने की जिम्मेदारी सौंप दी। तीसरे अंपायर ने अपना समय लेते हुए वीडियो को गौर से देखा और रोहित शर्मा को नॉट आउट घोषित कर दिया। हालांकि, तीसरे अंपायर के फैसले से दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी निराश नजर आए। वीडियो में जिस समय गेंद बल्ले के पास से गुजर रही थी, उस दौरान बल्ला पैड पर भी लगा था। ऐसे में अंपायर के लिए भी यह फैसला करना आसान नहीं था।

WATCH – Was Rohit out here?https://t.co/80HNfqCoFC #SAvIND

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 4, 2018