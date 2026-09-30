रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे वनडे में 73 रन बनाते ही अपने 12 हजार वनडे इंटरनेशनल रन पूरे किए। वह दुनिया में सबसे तेज 12 हजार वनडे रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। इस मामले में रोहित ने दिग्गज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। इस मामले में उनके साथी खिलाड़ी विराट कोहली नंबर 1 पर मौजूद हैं।

रोहित शर्मा ने अपने 290वें वनडे मैच की 282वीं पारी में 12 हजार वनडे रन पूरे किए। जबकि सचिन तेंदुलकर ने 300 पारियों में 12 हजार वनडे रन बनाए थे। इस मामले में विराट कोहली टॉप पर हैं, जिन्होंने 242 पारियों में ही 12000 वनडे रन पूरे कर लिए थे। रोहित इस मामले में रिकी पोंटिंग और कुमार संगकारा से आगे निकले हैं।

ODI में सबसे तेज 12 हजार रन (सबसे कम पारी)

242 पारी: विराट कोहली

विराट कोहली 282 पारी: रोहित शर्मा

रोहित शर्मा 300 पारी: सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर 314 पारी: रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग 336 पारी: कुमार संगकारा

रोहित शर्मा 12 हजार वनडे रन बनाने वाले तीसरे भारतीय

रोहित शर्मा ने अपने 290वें वनडे मैच में 12 हजार रन पूरे कर लिए हैं। वह भारत के लिए 12 हजार रन बनाने वाले तीसरे और दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले भारत के लिए सचिन तेंदुलकर (18426) और विराट कोहली (15080*) ने यह उपलब्धि हासिल की थी। दुनिया भर में कुमार संगकारा, सनथ जयसूर्या, रिकी पोंटिंग और महेला जयवर्धने ने यह कारनामा किया था।

रोहित शर्मा ने इस पारी में 32 गेंद पर अपना अर्धशतक जड़ा था। वहीं भारत में अपने 200 छक्के भी पूरे किए। वह अपने देश में 200 छक्के लगाने वाले इकलौते क्रिकेटर बने। वेस्टइंडीज में क्रिस गेल ने 147 छक्के लगाए थे।

IND vs WI: कुलदीप यादव के सबसे तेज 200 ODI विकेट; अजीत अगरकर का रिकॉर्ड तोड़ा, शेन वॉर्न को भी छोड़ा पीछे

कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे मुकाबले में दो विकेट झटके और अपने 200 वनडे विकेट पूरे कर लिए। वह भारत के लिए सबसे तेज ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बने और दुनिया के तीसरे स्पिनर बने। उन्होंने अजीत अगरकर और शेन वॉर्न को पीछे छोड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा ODI स्कोर, 43 साल बाद भारत के खिलाफ कमाल; 3 बल्लेबाजों का शतक, टीम इंडिया के सामने 406 का लक्ष्य

वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए गुवाहाटी वनडे में 50 ओवर में 7 विकेट पर 405 रन बनाए। भारत को जीत के लिए 406 रन का लक्ष्य मिला। जॉन कैंपबेल 101, कप्तान शाय होप 104 और आमिर जंगू 114 ने बेहतरीन शतकीय पारियां खेलीं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





