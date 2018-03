रोहित शर्मा ने किया मोहम्मद शमी का समर्थन, एक्सीडेंट पर बोले- बंदे ने बहुत कुछ झेला है, जल्दी ठीक हो जाए

मुश्किल दौर से गुजर रहे मोहम्मद शमी को भारतीय क्रिकेट टीम के साथी रोहित शर्मा का समर्थन मिला है। बता दें कि मोहम्मद शमी एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। जिस पर रोहित ने ट्वीट कर कहा है कि इस बंदे ने हाल के दिनों में बहुत कुछ सहा है, इसके जल्दी सही होने के लिए शुभकामनाएं @मोहम्मद शमी। बताया जा रहा है कि शमी क्रिकेट ट्रेनिंग कर देहरादून से दिल्ली वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में शमी को सिर मे चोट लगी है और उन्हें 10 टांके आए हैं। फिलहाल शमी की हालत खतरे से बाहर बतायी जा रही है।

इससे पहले मोहम्मद शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां ने अफेयर और मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद शमी के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। हसीन जहां द्वारा लगाए गए मैच फिक्सिंग के आरोपों के बाद बीसीसीआई ने भी मोहम्मद शमी को अपने सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था। हालांकि जांच के बाद जब शमी की मैच फिक्सिंग में संलिप्तता नहीं पायी गई तो बीसीसीआई ने शमी को फिर से अपने सालाना कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया है। फिलहाल शमी आईपीएल की तैयारियों में जुटे हैं। शमी इस बार आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम की ओर से खेलते नजर आएंगे।

This lad has gone through a lot in recent times. Wishing him a speedy recovery @MdShami11

— Rohit Sharma (@ImRo45) March 25, 2018