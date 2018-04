आईपीएल के 11 वें सीजन का शनिवार(सात अप्रैल) रात धूमधाम से आगाज हो गया। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन, प्रभुदेवा, जैकलीन फर्नांडीज, तमन्ना भाटिया और वरुण धवन सहित तमाम कलाकारों ने डांस कर समां बांध दी। इस सीजन का पहला मैच रोहित शर्मा की कप्तानी वाले मुंबई इंडियन्स और महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेला गया। जिसमें चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम हावी पड़ी। बहरहाल इस मैच मे मुंबई इंडियन्स क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले ने सभी का ध्यान खींचा। खासकर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन का। उन्होंने रोहित शर्मा के बल्ले की तस्वीर ट्वीट कर उन्हें महान खिलाड़ी की उपमा भी दे डाली।

दरअसल रोहित शर्मा ने अपने बल्ले के स्पांसर टाइटल के नीचे भी एक स्टीकर चस्पा कर रखा था। जिसमें किसी जानवर की तस्वीर लग रही थी। इस स्टीकर को लेकर लोगों के मन में कौतुहल रहा। आखिरकर इसका रहस्य इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने ट्वीट कर खोल दिया। उन्होंने ट्वीट किया। जिसका मतलब था-क्या आपने महान व्यक्ति रोहित शर्मा को देखा, जो हमारे रेहाइनोसेरस(गैंडा) बचाने के प्रयास को देखकर भावुक हैं।

Did you see the great man @ImRo45 with @SORAI2018 on his bat this eve?

He’s as passionate as I am in saving our rhinos! pic.twitter.com/VZgtflaTkK

— Kevin Pietersen (@KP24) April 7, 2018